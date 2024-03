Afrique de l'Ouest: Engagements en faveur des économies de la zone UEMOA - La Boad débloque 169,483 milliards de FCfa pour neuf projets

À l'issue de son Conseil d'administration, hier, à Dakar, la Banque ouest africaine de développement (Boad) a approuvé neuf nouvelles opérations pour un montant global de 169,483 milliards de FCfa.

La Banque ouest africaine de développement (Boad), en un mois, a tenu deux sessions de Conseil d'administration. Celle d'hier, à Dakar, avait été précédée de celle du 4 mars dernier. Un fait rare pour être souligné et qui traduit, selon le Président de la Boad, Serge Ekué, une « dynamique importante dans notre région, de notre banque et des engagements sans cesse renouvelés pour le développement de nos pays ». Ainsi, à l'issue de la rencontre, et après avoir procédé à l'arrêté des comptes annuels de la Boad pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, porté un avis favorable sur le Rapport annuel 2023, l'état de recouvrement des créances sur prêts de l'institution au 28 février 2024 et la situation globale des recouvrements au 31 décembre 2023, les administrateurs ont approuvé neuf nouvelles opérations pour un montant global de 169,483 milliards de FCfa. Ce qui porte à 8 561,4 milliards de FCfa le total des engagements à date (toutes opérations confondues) de la Boad, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles, en 1976.

Les prêts approuvés concernent le financement partiel de différents projets. On peut noter les lignes de refinancement en faveur de BGFIBank Côte d'Ivoire (BGFI Bank CI) pour un montant de 25 milliards de FCfa. Une enveloppe destinée au financement partiel des campagnes cacao et cajou 2023-2024 et le soutien à des Micro, petites et moyennes entreprises (Mpme). Il y a aussi la ligne de refinancement en faveur de African Lease Togo pour 5 milliards de FCfa. Le financement à hauteur de 23 milliards de FCfa du Projet régional d'aménagement de la route Labé - Mali (Guinée) - frontière du Sénégal - Kédougou - Fongolembi (Sénégal). Ce projet vise le désenclavement des zones citées afin de faciliter les échanges économiques et sociaux aux niveaux national et régional. Il y a aussi le financement, pour un montant de 10 milliards de FCfa, de la construction et de l'exploitation d'un complexe agro-industriel de transformation de noix de cajou par la Société Bénin Cashew SA dans la zone industrielle de Glo Djigbé (GDIZ), au Bénin. De même que la construction de la section Kobo-Kanawolo (47,3 km) de l'Autoroute du Nord, en République de Côte d'Ivoire, pour 30 milliards de FCfa. Elh. I. THIAM

141E SESSION DE LA BOAD

L'hommage de Serge Ékué à Macky Sall

La Banque ouest-africaine de développement (Boad) a tenu, hier, à Dakar, la 141e session ordinaire de son Conseil d'administration. Occasion saisie par Serge Ékué, le Président de la banque, pour rendre hommage au Président Macky Sall pour le soutien indéfectible qu'il a apporté à l'institution bancaire durant ses mandats et il a salué son engagement pour le développement du Sénégal.

Entre avril 2012 et avril 2024, la Banque ouest-africaine de développement (Boad) a contribué pour un montant de 1154,4 milliards de FCfa aux efforts de consolidation de l'économie sénégalaise. En révélant ce chiffre, hier, à Dakar, lors de l'ouverture de la 141e session du Conseil d'administration de la banque, Serge Ékué, son président, l'a fait à dessein. En effet, cette réunion s'est tenue au lendemain de l'élection présidentielle du 24 mars - dont les résultats dessinent une troisième alternance en 24 ans - et va marquer la transmission du pouvoir entre Macky Sall et son successeur.

Pour Serge Ékué, il fallait rendre hommage au Président sortant pour « son engagement inépuisable pour le développement de son pays ». Selon le Président de la Boad, l'enveloppe susmentionnée a permis de contribuer au financement de plusieurs programmes de désenclavement du Sénégal, mais aussi à la construction de l'Aéroport Blaise Diagne de Diass (Aibd), plusieurs projets relatifs au Pôle urbain de Diamniadio (aménagements de voiries, constructions d'infrastructures et de réseaux divers, hôtels, parc des technologies numériques, etc.) ; mais il y a eu aussi la construction de l'autoroute à péage, du Train express régional (Ter) ainsi que la construction de salles de classe, entre autres. Comme pour marteler que la Boad sera toujours prête à travailler avec le prochain Chef de l'État sénégalais, Serge Ékué a souligné qu'au fil des requêtes qui seront soumises à la Boad à la suite de la mandature du Président Macky Sall, la banque saura « s'inscrire dans la dynamique impulsée sous son magistère pour le bien-être des populations du Sénégal et de toutes celles de la sous-région ouest-africaine ».

Ce bilan du partenariat entre la Boad et l'État du Sénégal fait que M. Ékué a tenu à rendre hommage au Président Macky Sall pour le « soutien indéfectible » dont il a fait preuve à l'égard de l'institution bancaire. Selon lui, « la situation qui est la nôtre, aujourd'hui, est aussi le fruit de ses orientations et de ses hautes recommandations ». Il a ajouté qu'il a souvent sollicité le Président Sall et que ce dernier a toujours été disponible pour le recevoir et prêter une écoute attentive aux sujets qu'il lui soumettait. Fort de tout cela, il lui a exprimé toute « sa déférence » et son « profond » respect.