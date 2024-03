Madagascar: Pâques - Un dispositif de sécurité mis en place à Mahajanga

La célébration de la fête de Pâques à Mahajanga sera placée sous haute sécurité cette année. C'est ce qui a filtré de la réunion de l'Organe mixte de conception (OMC), dirigée par le préfet de Mahajanga, Tokifaharana Herimahefa Zo, jeudi au bloc administratif à Ampisikina. C'est la première apparition officielle et la réunion du nouveau préfet de Mahajanga avec les membres de l'OMC, après sa prise de service.

« Un dispositif de sécurité sera mis en place dans toute la ville. L'objectif sera une fête de Pâques sans danger et zéro accident à Mahajanga. Des agents de sécurité seront déployés dans toute la ville et sur les lieux touristiques. Un contrôle du respect du code de la route sera effectué et une patrouille mixte sera également déployée », déclare le préfet de Mahajanga. « Il est aussi nécessaire de travailler avec l'Agence portuaire maritime et fluviale pour que des drapeaux soient placés afin d'indiquer les lieux qui peuvent être visités ou interdits. Face aux nombreuses plaintes de femmes agressées provenant des conducteurs de bajaj, une mesure spéciale devra être instaurée. Il faut surtout faire preuve d'une grande prudence», propose le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga.

Les membres de l'OMC, la Gendarmerie nationale, l'Armée et la Police nationale ainsi que le procureur général ont été, évidemment, présents à cette réunion. Le représentant de la police municipale de la commune urbaine de Mahajanga a également assisté à la réunion. L'horaire du programme de commémoration de la date du 29 mars a aussi été discuté durant cette rencontre. Comme il est de coutume, une messe inaugurera l'évènement à l'église catholique apostolique romane de Mahabibo à 8 heures du matin, suivie de la traditionnelle marche vers le statut de commémoration, au jardin Cayla à Marovato. L'après-midi, l'exposition sur l'événement du 29 mars 1947 se déroulera à la Maison de la culture et de la communication Akory Haly, à Mangarivotra, suivie de spectacle de slam et de sketch.