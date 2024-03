Madagascar: Fortes pluies - Des villes du Nord et du Nord-est inondées

Les pluies s'acharnent sur le Nord-est. Vohémar, Sambava et Antalaha sont sous les eaux.

Le quotidien des habitants de la région de Sava est perturbé par les fortes pluies qui s'abattent sur le Nord-est, avec la présence de la forte tempête tropicale Gamane à proximité. Ils se retrouvent les pieds dans l'eau pour se déplacer chez eux ou pour traverser leur quartier. Un cumul de pluies de 300 mm serait tombé dans la région de Sava.

Le niveau de l'eau a monté dans plusieurs quartiers de Vohémar, de Sambava et d'Antalaha hier. «Il est au niveau de la hanche à Andranomasikely I, le quartier le plus frappé par les inondations à Vohémar. À Ampanefena, un autre quartier de Vohémar, quarante-cinq personnes ont rejoint un site d'hébergement ce matin (ndlr : hier matin). Il n'en reste que quinze cet après-midi. Les autres sont retournés chez eux ou ont rejoint leurs familles», rapporte la Gendarmerie.

À Sambava, «le niveau de l'eau continue d'augmenter. Elle a envahi des maisons», communique la Gendarmerie.

Entre ces deux districts, la circulation est coupée. Un tronçon de route de 200 mètres est englouti par l'eau, empêchant les véhicules de circuler, au point kilométrique 169, sur la RN5 A. La situation n'est pas meilleure à Antalaha, où tous les quartiers bas sont frappés par des inondations. Jusqu'à l'heure où nous soumettons cet article, il n'y aurait pas eu de décès, pas de personne portée disparue, pas de maison détruite, et très peu de personnes déplacées dans des sites d'hébergement, selon les autorités locales. Cela fait trois jours qu'il pleut des cordes au Nord-est. Le problème d'évacuation d'eau dans cette région, provoqué par des canaux bouchés par des déchets et des constructions illicites, favoriserait la montée des eaux. Le pire est à craindre. Gamane va continuer à apporter des pluies dans cette région, selon les prévisions.

%

Évacuations

Le directeur général du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, le général Elack Andriankaja, invite les habitants des zones à risque dans cette région ainsi que ceux du district de Maroantsetra à quitter leurs maisons et à rejoindre des sites d'hébergement, le plus tôt possible. «Sambava pourrait être frappé par des vents forts et Antalaha et Maroantsetra par des inondations», alerte-t-il. Jusqu'à hier soir, personne n'a bougé de chez elle, malgré la montée des eaux et les sensibilisations des autorités. «Ils refusent de quitter leurs maisons de peur que quelqu'un vienne les vandaliser, lorsqu'ils ne seront pas là», expliquent les sources. Les Forces de l'ordre et le Corps de protection civile se préparent à effectuer des évacuations avec les moyens du bord, au cas où le niveau de l'eau continue d'augmenter.

Gamane pourrait atterrir à Sambava

Le risque d'impact direct de Gamane sur nos côtes devient élevé. Il devrait longer les côtes de Sava, voire atterrir dans la ville de Sambava cet après-midi ou dans la nuit, au moins au stade de cyclone tropical, selon les prévisions météorologiques. À ce stade, le vent moyen sera de 150 à 165 km/h. Et il est prévu qu'il apporte de fortes pluies de plus de 80 mm par heure dans les régions de Diana, de Sava et d'Analanjirofo jusqu'au 28 mars. Des inondations généralisées et des glissements de terrain seront à craindre dans les zones vulnérables de ces régions. Le centre de Gamane a été positionné à 130 km au Nord-est de Vohémar hier à 15 heures, au stade de forte tempête tropicale.