Sénégal: Un programme de développement professionnel pour femmes lancé par des diplomates à Dakar

Dakar — Le groupe des femmes ambassadeurs et cheffes d'agences internationales en poste au Sénégal ont décidé de lancer, mardi, à Dakar, un programme dénommé "Ailes pour Elles-Ambassadrice d'un jour", dans le cadre des initiatives qu'elle mettent en oeuvre en faveur des femmes et des filles du Sénégal.

Selon ses promotrices, ce programme vise à offrir aux filles âgées de 20 à 24 ans, qui s'intéressent aux relations internationales, des opportunités de développement personnel et professionnel pour être des jeunes femmes leaders du Sénégal, indique un communiqué de l'ambassade du Royaume-Uni au Sénégal.

"Ce programme part du constat que les filles et femmes font face à davantage d'obstacles que leurs pairs garçons et hommes pour réussir dans la vie. A l'école, à l'université et dans le monde du travail, les filles sont sous-représentées", relève le communiqué.

Le programme s'adresse aux filles de nationalité sénégalaise résidant dans le pays, actives dans leur communauté et engagées à y prendre part pendant 6 mois sans frais d'inscriptions.

Au Sénégal, "en plus du décrochage scolaire qui affecte des milliers d'adolescentes, la transition de l'enseignement supérieur à l'emploi pour les jeunes femmes diplômées ne se fait pas sans difficultés", note le texte.

Il ajoute que l'ambition des promotrices de ce programme est donc de "connecter des jeunes sénégalaises à des marraines, des femmes leaders dans la diplomatie, les relations internationales, la coopération au développement ou l'humanitaire, venant d'horizons différents et avec des expériences variées".

Le programme "Ambassadrice d'un jour" se déroule dans plusieurs pays du monde avec comme objectif de "soutenir l'égalité des sexes, de faire tomber les barrières pour les femmes et les jeunes filles, et de les encourager à se considérer comme des leaders et des agents du changement, y compris à travers une carrière diplomatique et/ou dans les organisations internationales".

En 2023, rappelle le communiqué de l'ambassade du Royaume-Uni, 32 jeunes femmes venant des quatre coins du Sénégal ont eu comme marraines 16 ambassadrices et cheffes d'agences internationales.

Après 6 mois de mentorat et une journée en tant qu'ambassadrice ou cheffe d'agence, la première promotion "Ailes pour Elles" a été célébrée le 11 octobre par une soirée à l'ambassade du Royaume-Uni à Dakar.