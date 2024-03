Madagascar: Miss et mister 2024 - Stéphanie et Andy apportent leur aide aux enfants

Après avoir été couronnés en novembre 2023, Miss et Mister Malagasy 2024 dédiés aux Diasporas en France, Stéphanie Floriana Randriantsoa et Andy Rasolo s'apprêtent à entreprendre une mission humanitaire du 12 au 26 mai dans la partie ouest de Madagascar. Leur périple les conduira à travers diverses localités, d'Antsirabe à Morondava, en passant par Miandrivazo et Malaimbandy, jusqu'aux pieds majestueux du Tsingy, dans la région de Bekopaka.

Chaque année, le comité Miss & Mister Malagasy, à travers son programme « Tohan'aina », parcourt Madagascar en compagnie de ses ambassadeurs. « Notre objectif est de maintenir le plus longtemps possible ces enfants sur les bancs de l'école. En plus de fournir des kits scolaires, nous leur apporterons notre sourire. Nous espérons que notre message adressé aux enfants et à leurs parents restera gravé en eux, leur offrant ainsi de l'espoir pour l'avenir. Car nous, Malagasy en France, pensons à eux et nous ne les oublions pas», souligne le comité Miss & Mister Malagasy.

À travers les années, les ambassadeurs de Miss et Mister Malagasy ont laissé une empreinte indélébile sur le paysage éducatif dans le pays. En 2019, Sophie et Edwin ont visité cinq écoles et orphelinats dans différentes villes, tandis qu'en 2022, Nosy et Rody ont exploré la partie est de l'île. En 2023, Candice et Alexandre ont parcouru le sud de l'île, distribuant des kits scolaires à près de quatre cents élèves issus de familles défavorisées. Cette nouvelle mission de Stéphanie et Andy s'inscrit dans cette lignée de dévouement et de compassion envers les enfants malgaches.