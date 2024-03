Madagascar: Délestage à Mahajanga - Deux groupes électrogènes tombés en panne

De sources concordantes venant de quelques opérateurs, un prestataire de la Jirama, la société Henri Fraise, a totalement arrêté ses groupes au niveau de la centrale. « L'ordre venait de la direction générale de la société Henri Fraise. Entre autres, le groupe électrogène Rolls-Royce est toujours indisponible et celui de marque Barbosa est encore en cours de travaux de maintenance après l'installation du Scada. Seuls deux groupes de l'Enelec restent en exploitation avec une production disponible de 3500 KW alors que la pointe nécessaire est de 14500 KW », rapporte l'opérateur économique.

La Jirama de Mahajanga, de son côté, a également publié une annonce sur une insuffisance de production d'énergie. « Les deux principaux générateurs qui fournissent l'électricité à Mahajanga, sont à l'origine de la panne. La production distribuée n'est pas suffisante, 3500 KW alors que le besoin journalier est de 14500 KW dans la commune urbaine de Mahajanga. De ce fait, l'hôpital et la station de pompage d'eau sont prioritaires. Ainsi, de nombreux quartiers de Mahajanga en manquent. Les techniciens travaillent jour et nuit pour rétablir l'approvisionnement et pour résoudre le problème », se justifie encore la Jirama.

Depuis lundi, la majorité des vingt-six fokontany de la commune urbaine de Mahajanga sont privés d'électricité pendant dix-huit heures à vingt-quatre heures, et ce, jusqu'à hier.

%

Pourtant de vendredi à dimanche soir, tout allait très bien. Aucune coupure d'électricité de longue durée n'a plus été constatée. Elles étaient brèves. Mais la catastrophe est tombée lundi vers 7 heures. Un black-out total a régné en pleine journée. Le courant n'a été rétabli dans quelques quartiers que vers 16 heures. Puis de nouveau, l'obscurité a dominé toute la nuit, jusqu'à hier après-midi, à 15 heures, La chaleur est intenable. Dans la journée, la température atteint les 38°C et la nuit, ceux qui ont l'habitude d'utiliser un ventilateur ou un climatiseur ont du mal à trouver le sommeil. Les vêtements sont même trempés de sueur. L'influence de la présence d'une tempête tropicale qui couve au Nord-est depuis plusieurs jours, caractérise actuellement le climat sur la côte Ouest.

L'eau est également tarie depuis deux jours. La rupture d'une conduite d'eau au niveau de la station de Mahavoky-Atsimo vers le réservoir de stockage d'Ambondrona, a provoqué un faible débit d'eau dans le réservoir d'Androva. De ce fait, plusieurs fokontany et quartiers tels que Mahajanga Be, Androva, La Corniche, Plateaux des tombes, Mahavoky-Atsimo, Tsaramandroso, le bloc administratif, Mangarivotra, Ambalanomby et l'hôpital d'Androva sont privés d'eau depuis trois jours.