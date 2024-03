Madagascar: Marché - Les vendeurs d'Ambodin'Isotry en grève

Manifestation massive. Des ports de banderole. Les vendeurs d'Ambodin'Isotry étaient en grève hier. Ces derniers sont mécontents à cause du changement soudain du paiement des patentes via les tickets. Pascaline Razafindravao, présidente de l'association Mandresy, souligne que ce qu'ils demandent est simple, « Nous sommes déjà dans le secteur formel. Autrement dit, nous payons nos patentes avec la carte biométrique. Mais depuis la semaine dernière, nous payons nos patentes avec des tickets. Nous nous manifestons parce que nous refusons de payer les patentes via les tickets. Avec le ticket, nous constatons qu'il y a une forme de corruption, que les impôts que nous payons n'entrent pas dans la caisse communale. Mais avec la carte biométrique, nos doutes sont effacés »

Arthur Rakotosamimanana, président du FMA (association des vendeurs d'Ambodin'Isotry), et les manifestants sont convaincus que les patentes qu'ils paient entrent vraiment dans la caisse de la commune si le paiement se fait par carte biométrique. C'est aussi un moyen de lutter contre la corruption. « Nous sommes prêts à collaborer avec le PDS. Nous demandons une réunion afin de trouver des solutions communes. Nous sommes nombreux dans le secteur formel, parce qu'au total, les vendeurs à Antananarivo sont au nombre de quarante mille et ceux qui détiennent des cartes digitales sont dans les vingt-neuf mille et pour le secteur informel, ils sont dix mille, en 2021 », selon le président de la FMA. Le directeur du marché, joint au téléphone, n'a pas donné de réponses concernant cette affaire.