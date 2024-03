Tunisie: Tunisair / Vente des sièges pour la Omra - Monopole sur les billets?

Des agences sont-elles plus gâtées que d'autres ?! Un tel constat pourrait, d'ailleurs, nous éclairer si, ces deux dernières années, ce sont les mêmes agences, élues pour assurer le transport vers les lieux saints pendant la Omra, qui se taillent la part du lion des places. Tunisair s'explique.

Force est de croire que devant la réduction du nombre de visas pour l'Europe, le Tunisien n'a plus beaucoup de choix pour ses destinations touristiques. A part la Turquie, il réserve le plus lourd de son budget pour la Omra, à l'Arabie saoudite. Cela a une charge spirituelle certaine qui n'est plus à démontrer et cela repose tant le corps que l'esprit ! Soit !

Des agences en désarroi !

Par contre, ce n'est pas de tout repos pour un très grand nombre d'agences qui organisent ce genre de voyages dont les propriétaires ont parfois du mal à trouver le sommeil s'ils ne sont pas à chaque fois surpris par des absences de vol ou tout simplement l'impossibilité de trouver des places qu'ils ont déjà réservées à leurs clients. Une situation réellement embarrassante !

D'autant plus que ces agences ne cachent pas leur désarroi, voire leur colère, face au traitement que leur réserve la compagnie Tunisair en charge de vendre ces billets de groupe pour les agences. Il est tout à fait normal et légal que, grâce à ce tourisme cultuel, les agences en font leur beurre, mais le fait est que certaines grosses agences en font trop de ce beurre jusqu'à ne pas en laisser pour les autres de quoi garnir leurs épinards.

Les groupistes Tunisair seraient-elles en train de privilégier un monopole de certaines agences sur les autres pour « le petit pèlerinage » ? Le fait est le suivant : les agences de Tunisair chargées de vendre des billets par groupe favoriseraient certaines agences privées, en leur vendant la totalité des places dans les vols à destination de la Omra, sans appliquer le principe de l'équité entre toutes les agences.

Ainsi, les autres agences, pourtant classées catégorie « A », sont contraintes d'acheter leurs billets en seconde main, à des prix beaucoup plus coûteux. Ces agences, qui ont carte blanche, seraient même devenues de simples revendeurs qui font de la marge. Un tel constat pourrait, d'ailleurs, nous éclairer si, ces deux dernières années, ce sont les mêmes agences, élues pour assurer le transport vers les lieux saints pendant la Omra, qui se taillent la part du lion des places.

Tunisair répond

Contactée par La Presse, la direction de Tunisair nous a envoyé cette réponse : «Que ce soit sur nos vols réguliers, ou bien sur ceux supplémentaires, notre politique commerciale en matière de Omra au départ du marché Tunisie est toujours axée sur le principe de la diversification du portefeuille, en vue de s'assurer de l'équité entre toutes les agences tout en évitant une situation de monopole préjudiciable à la compagnie. La répartition des capacités linéaires saison, sièges alloués aux agences de voyages sur nos vols réguliers, se fait en fonction des réalisations historiques de chaque agence. Évidemment, notre politique de commercialisation sur le marché Tunisie cible aussi bien les partenaires historiques en les fidélisant que les nouveaux entrants présentant un potentiel sur le marché».

Toujours selon la même source, «cette stratégie a permis de diversifier notre portefeuille clients et ce faisant, de parer à l'éventualité d'une situation de monopole.

Par ailleurs, et toujours dans un esprit d'équité, nous avons opté pour l'application d'une grille tarifaire unique applicable à toutes les agences pour contourner la revente des sièges entre les groupistes».

Cela dit, le sujet de l'équité entre ces agences ne doit pas être perdu de vue. Surtout que, plusieurs d'entre elles, semble-t-il, y ont laissé des plumes à cause de cette pratique infirmée par Tunisair, et qui continuent à clamer que les vols supplémentaires vers lesquels elles sont orientées coûtent plus cher que les vols réguliers. Un dossier à suivre.