Tunisie: Inhumation des corps de six migrants irréguliers tunisiens en Italie - Le ministère des Affaires étrangères précise

Suite à ce qui a été rapporté à propos de l'enterrement de dépouilles de six migrants tunisiens illégaux en territoire italien, la direction de l'information et de la communication au ministère tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger tient à apporter les précisions suivantes :

Des données ont été rapportées concernant le naufrage d'une embarcation de migration illégale au large des côtes de la ville italienne de Trapani en date du 26 octobre 2023 et le repêchage de six corps de personnes portant, probablement, la nationalité tunisienne.

-A la lumière de ces données, notre consulat à Palerme a demandé aux services du ministère tunisien de l'Intérieur de lui fournir des échantillons de l'ADN appartenant aux familles des disparus, et ce à cause de l'impossibilité de déterminer les identités sur la base des empreintes après autopsie des corps.

-Ainsi, la mission consulaire a transmis les ADN des familles des disparus aux autorités italiennes avec lesquelles elle a effectué des correspondances pour avoir les résultats des empreintes des ADN, suite à quoi une première réponse est parvenue de la part des autorités italiennes faisant part de la réception des autorisations adéquates émanant du Tribunal de Marsala pour procéder aux confrontations nécessaires des ADN en question, mais étant donné les fêtes de Noël, elles ont été transmises avec du retard aux services de la police technique de Palerme.

-Le 16 janvier 2024, les services de la police technique de Palerme, contactés, ont indiqué qu'ils étaient en train d'achever l'opération de confrontation.

Mais les autorités italiennes ont procédé à l'enterrement des six dépouilles sans en informer, préalablement, les services de notre consulat à Palerme sous prétexte de leur décomposition et qu'il était impossible de les conserver à la morgue pour une période plus longue.

-Notre consulat a contacté, ensuite, les services de la police de Palerme qui leur ont indiqué que les dépouilles ont été enterrées sans en être avisés.

-Notre consulat à Palerme a adressé une correspondance à la commune de Trapani pour lui exprimer son étonnement de ce comportement, tout en réclamant des précisions sur cet enterrement. Et le 18 janvier 2024, notre consul a rencontré la présidente de la préfecture de Trapani pour lui signifier sa protestation à propos de la procédure suivie par le ministère public près le Tribunal de Marsala sans en informer la mission consulaire, surtout que l'opération d'identification des dépouilles était en cours de la part des services de la police de Palerme.

-La présidente de la préfecture a assuré que l'opération d'enterrement s'est déroulée dans le respect des lois et des procédures italiennes en vigueur dans le sens où une décision émanant du ministère public a été obtenue suite à la requête adressée par la direction de l'hôpital et transmise concernant l'obligation d'enterrer les dépouilles après un début de leur décomposition, ce qui rendait impossible leur conservation plus longtemps dans la morgue.

-Quant à l'absence d'information préalable de la mission consulaire, elle est due à la non- identification des personnes décédées, d'où l'impossibilité, dans ce cas, de correspondre avec aucune représentation diplomatique ou consulaire.

-La responsable italienne a précisé, toutefois, que les services relevant de sa tutelle sont disposés à coopérer avec le consulat tunisien, et s'est engagée à fournir toutes les facilités en vue d'exhumer les dépouilles et de les rapatrier dans les plus brefs délais dès la confirmation de leur nationalité tunisienne.

- Le chef de zone sécuritaire dans la commune de Trapani s'est engagé, de son côté, à presser les responsables de la police de Palerme afin de remettre les résultats des confrontations des ADN à la mission dans les meilleurs délais.

-Le consulat a contacté, en date du 23 janvier 2024, les services de police technique de Palerme qui l'ont informé de la fin, le même jour, des expertises relatives ayant confirmé la similitude des ADN relevés et, par voie de conséquence, l'appartenance des dépouilles à la nationalité tunisienne.

-Le consulat a adressé, le 24 janvier 2024, une correspondance au ministère public près le Tribunal de Marsa réclamant une audience d'urgence pour discuter de l'accélération des procédures relatives à la remise au consulat du rapport du ministère public près le Tribunal de Marsala, de déterrer les dépouillesse trouvant au cimetière de la ville de Mazara Del Vallo, dans la commune de Trapani, et ce en vue d'entamer l'action de rapatriement des dépouilles en Tunisie.

-A noter que le consulat ne pouvait pas informer les familles du décès de ressortissants tunisiens et de l'enterrement de leurs dépouilles avec de s'assurer d'une manière catégorique de leur identité, ce qui n'a pu avoir lieu que le 23 janvier 2024.

-Cette affaire a bénéficié d'un suivi minutieux et quotidien de la part de l'ambassade de Tunisie en Italie et de la mission consulaire à Palerme avec la coordination de l'administration centrale du ministère afin d'entreprendre les mesures adéquates pour exhumer les dépouilles et les rapatrier en Tunisie, sachant que les procédures à suivre dans le cas d'espèce exigent l'intervention de plusieurs parties sécuritaires et judiciaires, tout en étant soumises à des considérations sanitaires à cause de la décomposition des dépouilles qui représentent des risques pour la santé publique, d'où les retards pris pour l'exhumation et le rapatriement.

-En outre, le consul de Tunisie à Palerme a effectué une série de rencontres et de contacts avec des responsables locaux ayant débouché sur l'accord de principe concernant le déterrement des dépouilles et leur rapatriement en Tunisie grâce au soutien de l'ambassade de Tunisie à Rome.

Et soucieux de raccourcir les délais, le consul de Tunisie à Palerme a effectué des contacts intensifs avec les services de la préfecture de Trapani qui a autorisé une société italienne de services mortuaires (Agenzia Funebre Foggia) d'entamer le déterrement des dépouilles du cimetière de Mazara Del Vallo avant leur rapatriement en Tunisie avec une prise en charge par les autorités italiennes du paiement de 35 mille euros à titre de frais de cette opération suite à une demande dans ce sens du consulat tunisien.

Et dans le cadre du suivi de cette opération, le représentant de la société italienne a été reçu pour se faire remettre les documents et les autorisations nécessaires avant d'indiquer que les dépouilles vont être rapatriées, en deux temps, au cours de cette semaine à raison de trois dépouilles par voyage.

Il faut savoir que cette opération revêt un caractère exceptionnel, mais l'Etat tunisien, représenté par nos missions diplomatiques et consulaires, s'est mobilisé pour garantir le bon déroulement des différentes étapes nécessaires au rapatriement des dépouilles des personnes décédées en Tunisie dans les meilleurs délais malgré la complexité des procédures tout en supportant les lourdes charges financières.

D'après communiqué du ministère des A.E.