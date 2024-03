Madagascar: « Perfect your danse » - Aurlane et Axelle animent un stage ce jour

Plus de 600 participants sont attendus ce jour au Palais des Sports pour le stage de danse urbaine.

Tout est fin prêt. Pour une grande première, un stage de danse urbaine est organisé ce jour au Palais des Sports sous la direction d'Aurlane Resampa et Axelle Carriere. Les deux danseuses professionnelles sont déjà au pays et n'attendent plus que les participants pour partager leur expertise et leur passion pour la danse urbaine. Les deux danseuses chorégraphes ont collaboré avec les artistes, Rhoff, Aurélie et aussi avec Disneyland Paris. Aurlane, âgée de 23 ans, est Franco-malgache et danseuse professionnelle depuis 3 ans et s'est spécialisée dans la danse urbaine plus précisément le Hip Hop. Axelle est plus dans le dancehall hybride et travaille aussi avec le Paradis Latin à Paris.

« Cet évènement exceptionnel est une opportunité pour les jeunes danseurs et danseuses malgaches de se perfectionner et de s'exprimer à travers l'art de la danse urbaine », a lancé l'organisateur, hier. Plus de 600 participants se sont inscrits à ce stage de partage d'expérience en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération malgache de danse sportive et L-FY Studio. Le stage se déroule toute la journée avec plusieurs activités au programme : des ateliers de dancehall avec Axelle, de hip hop avec Aurlane, des sessions de développement personnel et professionnel, et des sensibilisations aux enjeux sociaux actuels, notamment la prévention des grossesses précoces et la planification familiale. Le « Perfect your dance » est plus qu'un simple stage de danse, c'est une initiative visant à renforcer les capacités des jeunes à promouvoir l'employabilité et à valoriser la richesse culturelle malgache à travers l'expression artistique. Le tout est gratuit, que ce soit la participation ou l'accès au Palais des Sports de Mahamasina.