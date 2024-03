Madagascar: Littérature - Ikalomanga, de Clarisse Ratsifandrihamanana, publié aux Éditions Ambozontany

« Ikalomanga », un livre récemment publié aux Éditions Ambozontany, a été présenté officiellement à la Bibliothèque Nationale hier. Il s'agit d'un ouvrage écrit par Clarisse Andriamampandry Ratsifandrihamanana en 1967 et qui n'a jamais été publié auparavant.

Ikalomanga raconte l'histoire d'un garçon qui a quitté la campagne avec son père pour chercher fortune dans la capitale de Madagascar, Antananarivo. L'histoire relate les différentes péripéties et les aventures qu'Ikalomanga traversera, à travers son âme d'enfant, étant devenu sans domicile fixe après l'arrestation de son père.

Clarisse A. Ratsifandrihamanana est une poétesse et écrivaine d'expression malgache émérite. Auteure inscrite au programme scolaire et universitaire, Clarisse Ratsifandrihamanana avait un style littéraire très diversifié, allant du roman aux essais et pensées, en passant par les nouvelles, le théâtre et les contes ; mais son domaine de prédilection était les poèmes. Elle s'est également fait connaître pour sa littérature engagée, notamment à travers sa ferme opposition à l'injustice, la colonisation, le racisme et sa lutte pour l'égalité des droits de tous les humains. Toutefois, elle a également écrit sur des thèmes très diversifiés tels que l'amour, l'amour filial, les chroniques, la nature et a, à son actif, plusieurs essais, présentés à l'Académie Malgache. Elle était d'ailleurs membre de cette Académie.

Elle a reçu sept prix littéraires et a été élevée au rang de Commandeur de l'Ordre National. Elle est décédée le 28 juin 1987.

Ses descendants ont voulu perpétuer ses dernières volontés : poursuivre et partager le travail qu'elle a commencé. C'est pour cela que la famille de la poétesse a décidé d'éditer ou de rééditer ses oeuvres, à commencer par « Ikalomanga » qui a donc été publiée, pour la première fois. 2 000 exemplaires de ce livre de 204 pages seront donc désormais disponibles dans les librairies.

Durant la cérémonie de présentation officielle de ce nouveau livre hier, des exemplaires ont été offerts à la Bibliothèque Nationale, à l'Académie Malgache ainsi qu'au Président de l'Académie Malgache, le professeur François Rajaoson et au ministre de la Communication et de la Culture, Augustin Andriamananoro. Ce dernier a, pendant son allocution, évoqué son engagement à retranscrire des extraits du livre en film, d'autant plus que le message du livre est clair : beaucoup de personnes pourraient encore être identifiées comme étant « Ikalomanga » et le livre souhaite changer la perception des gens sur ces personnes qui viennent de loin pour améliorer leur niveau de vie. La perspective d'attribuer le nom de la poétesse à une salle de la Bibliothèque Nationale a également été évoquée par le ministre de la Culture. Quant aux projets de la famille de Clarisse Ratsifandrihamanana dans la poursuite de la publication de ses oeuvres, « Ny Zanako », une autre de ses oeuvres, fera bientôt l'objet d'une réédition.