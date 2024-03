Madagascar: Plan d'Urbanisme de Détails d'Antananarivo - L'élaboration va bon train

Le Plan d'Urbanisme de Détails (PUDé) est élaboré ou révisé à l'initiative des communes ou de groupement de Communes présentant des intérêts économiques et sociaux communs. Ce document est un fil conducteur important pour les villes dans leur développement et dans leur perspective de croissance.

Le Projet de développement Urbain Intégré et de Résilience pour le grand Antananarivo (PRODUIR) oeuvre pour Antananarivo et ses environs. Le Grand Tana pèse très lourd dans le paysage démographique et économique de la Grande île. La Banque mondiale estime à 44% le poids dans le Produit intérieur brut (PIB) national de la Ville des Mille. Ce poids économique résulte de différentes activités économiques mais appelle également une structuration territoriale importante. L'élaboration d'un PUDé fait partie intégrante de cette structuration nécessaire.

Paties prenantes. Un PUDé pour la zone d'intervention sera finalisé dans le cadre du PRODUIR. Elle couvre un territoire de 2 000 ha et héberge plus de 500 000 habitants : 1er et 4ème arrondissements de la CUA, les communes périphériques de Bemasoandro, d'Anosizato Andrefana et d'Andranonahoatra. La co-construction faisait partie des termes de référence mis en place préalablement par le projet. « La Direction Générale de l'Aménagement du Territoire du ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire (MDAT) l'a placé au coeur de la méthodologie. Elle a demandé à ce que tous les aménagements et les projets retenus dans le PUDé soient issus des choix des populations concernées », souligne Haja Rasolofojaona, coordonnateur du PRODUIR. L'implication des personnes, de tous les acteurs et des communautés concernés est l'une des philosophies plébiscitées par le MDAT dans cette structuration. Le MDAT met en oeuvre PRODUIR.

Concertation technique. L'élaboration du PUDé suit un processus qui découle de plusieurs autres documents stratégiques. Le document fixe les orientations stratégiques de l'agglomération et tient en compte les stratégies nationales et régionales de développement. Il soutient dans une perspective de 10 ans les règles d'utilisation du sol. Ainsi, après la phase de diagnostic, plusieurs niveaux de concertation ont été mis en place. Il s'agit de l'organisation d'une concertation technique pour élaborer les grands principes d'action à mettre en place. Elle a été portée au niveau des autorités municipales, et des projets ont été co-construits avec les représentants de la population dans les 61 fokontany que comptent la zone d'intervention de PRODUIR. Le PUDé sera un document inclusif.