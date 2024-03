Ile Maurice: 405 kg de poisson saisis et deux personnes arrêtées

Le vendredi 22 mars, une opération conjointe de la Maritime Intelligence Cell de la National Coast Guard (NCG), la Divisional Crime Intelligence Unit du port, la MRA Custom Anti-Narcotics Section et le département de pêche a été menée après une information crédible sur un transbordement illégal présumé.

Le bateau de la NCG de Grand-Baie a été déployé et a intercepté un bateau de pêche qui livrait 190 poissons de différentes tailles et espèces pesant 405 kg et valant Rs 250 000 à deux hors-bord de 15 chevaux de la marque Yamaha.

Deux personnes ont été arrêtées pour l'infraction de carrying illegal fish transshipment activites in the maritime zones of Mauritius en vertu de l'article 52 (2) (a) de la Fisheries and Marine Resources Act 2023. La peine pour ce délit peut aller jusqu'à une amende de Rs 50 millions et dix ans d'emprisonnement.

Les hors-bord impliqués ainsi que le bateau de pêche et son journal de bord ont été saisis. Le capitaine et ses 14 membres d'équipage sont détenus à bord avec une sentinelle et le ba-teau de pêche ramené au Fish Quay dans l'attente d'une enquête.

Il avait entrepris une sortie de pêche au large de Saint-Brandon pendant dix à 15 jours. Il aurait dû partir de Port-Louis et y revenir directement après sa campagne de pêche car il est illégal de transférer du poisson ou autres ar-ticles vers un autre navire sur le parcours. La CID de Grand-Baie a ouvert une enquête.