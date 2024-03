Ile Maurice: Les parlementaires appelés à suivre un cours de kreol morisien

Le Premier ministre (PM), Pravind Jugnauth, a indiqué en réponse à une question d'Arianne Navarre-Marie que le kreol morisien sera introduit au Parlement quand toutes les conditions seront réunies et après que des amendements seront apportés à la Constitution et aux Standing Orders and Rules de l'Assemblée nationale. Il a fait ressortir que les parlementaires et les employés de l'Assemblée nationale seront appelés à suivre des cours de lir-ekrir le kreol morisien offerts par l'université de Maurice.

Par ailleurs, le PM a fait état qu'au niveau de l'Assemblée nationale, le Hansard Production Cycle devra être revu pour accommoder le kreol morisien et que ceux affectés à la section du Hansard devront être formés de même que le speaker, le deputy speaker et le Deputy Chairman of Committees. Il a fait l'historique du comité mis sur pied en 2021 sous sa présidence pour l'enseignement de cette langue dans les écoles secondaires et des efforts effectués par l'Akademi Kreol Repiblik Moris pour introduire des cours de lir-ekrir la langue kreol moris.

Langue pas maîtrisée

Pravind Jugnauth a rappelé les déclarations de Dev Virahsawmy que «nos parlementaires ne savent pas parler créole correctement et pourquoi leur demander de s'exprimer dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas». Il a aussi fait référence à Arnaud Carpooran, qui a lancé le projet de Promoting Institutional Democracy through lnaguage Access in Kreol Morisien, financé par la Higher Education Commission.

Quand Arianne Navarre-Marie a voulu savoir si le PM pourra dire si le kreol morisien sera introduit avant la fin de son présent mandat, Pravind Jugnauth a commencé à rappeler les réponses de l'ancien PM Navin Ramgoolam à l'effet si cette langue est introduite, des parlementaires commenceront à dire des jurons vis-à-vis de leurs collègues. «Il est plus facile de dire des jurons en kreol qu'en anglais, disait Navin Ramgoolam», a-t-il fait ressortir. Il a soutenu qu'aux Seychelles, on a pris beaucoup de temps avant d'introduire le kreol au Parlement.