Madagascar: UTOP - Des dons pour les villageois d'Andranofody

L'Ultra Trail des O Plateaux ne se limite pas à l'organisation du trail. L'association est également une bénédiction pour les villageois traversés par le trajet à parcourir depuis Marozevo jusqu'à Ambatobe. Ce dimanche, c'était le tour d'Andranofody de recevoir des dons distribués par le comité social et solidaire de l'UTOP. Ces dons comprennent des manuels scolaires, des équipements sportifs, des chaussures et des vêtements. En effet, 10 coureurs ont été équipés en chaussures de trail et en matériels de sport, ce qui représente une bouffée d'oxygène avant la 15e édition prévue pour le mois de mai.

80 parents ont reçu chacun un tee-shirt Corsair, des vêtements et des chaussures, tandis qu'environ 170 enfants ont également bénéficié de vêtements, de chaussures et d'une collation offerte par ce sponsor officiel de la course. Pour l'EPP Andranofody, elle a été dotée de 300 manuels scolaires en Calcul, Français et Malagasy ainsi que des fournitures scolaires. Tout cela a été possible grâce à Intersport Réunion, qui a organisé la collecte de plus de 100 paires de chaussures, et à Corsair qui a assuré le transport de ces matériels.