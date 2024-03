Madagascar: Talatamaty - Faux gendarme arrêté en possession de cannabis

Quartier réputé comme étant un lieu de cachette de trafiquants de stupéfiants, dont du cannabis, le fokontany d'Amboropotsy, dans la commune rurale de Talatamaty, district d'Ambohidratrimo, a fait l'objet d'une descente des éléments de la brigade de gendarmerie de la localité le dimanche 25 mars dernier. Les forces de l'ordre ont pris cette initiative suite aux multiples doléances des habitants de ce quartier et de ses environs, dénonçant la présence d'un individu oeuvrant dans la vente et la distribution de drogue dans la localité. Opérant au vu et au su des habitants, ce présumé trafiquant de stupéfiants semble, selon les informations recueillies sur les lieux, ne pas craindre d'affirmer être un élément des forces de l'ordre.

Afin de mettre un terme à cette situation portant atteinte à l'image des forces de l'ordre d'une part et nuisant à la société en général, la gendarmerie a décidé de mener une vaste opération de nettoyage dans ce fokontany afin de traquer le suspect. En effet, ce 25 mars, vers 14 heures, un homme âgé de 19 ans a été appréhendé par les éléments de patrouille de la gendarmerie en train de vendre du cannabis. Pris en flagrant délit, il a été surpris en possession de 70 rouleaux de cette substance psychotrope. La perquisition de son domicile a permis de découvrir des treillis militaires destinés à l'armée malgache et à la gendarmerie nationale. Des preuves matérielles l'accusant d'usurpation de titre et de fonction ont été trouvées, qu'il utilisait pour tromper ses cibles dans ses méfaits.

Arrêté, ce présumé trafiquant de drogue a été amené au bureau de la gendarmerie pour enquête. La recherche de ses complices, dont les fournisseurs de ses marchandises, est en cours. À la fin de la procédure, il devra être déféré devant le tribunal.