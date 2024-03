Madagascar: Festival - Dago Madness Beatz voit grand

Crise des ménages ou pas, le secteur culturel tente apparemment d'égayer quelque peu le quotidien des Malgaches. L'événement "Dago Madness Beatz" tentera le pari de faire monter sur scène pas moins de 30 artistes et groupes les 25 et 26 mai. De quoi donner espoir quand tout semble s'écrouler dans les marmites des chaumières tananariviennes. Pour ne citer que les Mafonja, Big Jim Dah, Hornstone, Naday, Drwina, Dega M'tse, Rolf Raza, etc.

Un plateau musical digne d'un grand festival de musique urbaine et nouvelle. Dans les méandres et les couloirs de la ville des Mille, la musique bouge. Des scènes peu connues des mordus de variétés et de "musique en conserve" voient naître des talents insoupçonnés. Ceux et celles qui mettent la créativité en première ligne, "Dago Madness Beatz" semble les avoir entendus.