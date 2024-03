Afrique: Max Andonirina Fontaine - Mission au CCI en faveur de l'économie verte

La recherche des moyens pour le développement basé sur l'exploitation rationnelle des ressources naturelles se poursuit pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Max Andonirina Fontaine a effectué, le 22 mars dernier, une mission au Centre du Commerce International (CCI) à Genève. Durant sa rencontre avec Aissatou Diallo, responsable Afrique de ce Centre, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a évoqué les moyens à mettre en oeuvre pour accompagner Madagascar et soutenir les programmes menés dans le pays, notamment en ce qui concerne les chaînes de valeur impliquant l'économie verte et inclusive, ainsi que l'adaptation de l'économie nationale aux régulations internationales, telles que l'interdiction d'exportation au sein de l'Union européenne des produits issus de la déforestation.

Des sujets tels que l'économie circulaire, le renforcement des capacités des jeunes, ainsi que le recyclage et l'upcycling des déchets dans l'industrie textile à Madagascar ont également été abordés lors des rencontres. Cette visite représente une occasion précieuse de discuter des initiatives visant à dynamiser et à consolider la coopération entre le CCI et Madagascar. La collaboration de Madagascar avec le CCI revêt une importance stratégique majeure pour le gouvernement malgache car elle constitue un chemin qui mène vers une expertise mondiale en commerce durable, en assistance technique et en stratégies de développement économique respectueuses de l'environnement.