Madagascar: Baie des Sakalava - La plage idyllique

La télé-réalité est apparue sur les écrans malgaches vers le début des années 2000. Bien entendu, elle continue à faire battre le coeur des téléspectateurs encore plus fort, autant que les séries de Novelas TV. De ce fait, les réalisateurs pour gagner le coeur de leurs concitoyens, ont eu la brillante idée de mélanger la compétition musicale et la vie des participant(e)s. Avec le temps, les médias s'y mettent au détriment des débats politiques jugés sans arguments tonifiants. Ainsi, vautrés dans leurs canapés pour ne pas rater d'un seul coup d'oeil l'évolution de l'aventure insomnieuse, les amateurs, le lendemain au bureau, résument l'histoire selon leur point de vue.

La reality show a pris une autre dimension depuis l'avènement des réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook. Pas besoin de s'installer dans son salon pour suivre le feuilleton.... Petite scène. Ces trois derniers mois, une émission divertissante a suscité des réactions. La production a été bien évidemment saluée par les accros d'histoires d'amour houleuses . « Nous n'avions jamais vu ça auparavant », confirme Enycia, une des observatrices. Sans conteste, c'est du jamais vu à Madagascar. Les réalisateurs ont eu l'idée de réunir des jeunes dans un endroit paradisiaque. Avides d'amour, les candidats sont prêts à être des cibles de cupidon.

Cependant, l'affaire vire au vinaigre lorsqu'une d'entre eux devient un élément perturbateur. Un suspens que les fantaisistes n'ont pas vu venir. Le bébé-ange s'est soudainement transformé en Green Arrow édité chez DC comics... Les commentaires, et des acharnements, voire des injures ont par la suite plu, accusant les réalisateurs d'incapables de gérer la situation. Ce chamaillage n'a pas laissé indifférent le jeune chroniqueur de Diego-Suarez Harry Change. « ...L'absence de scénario préétabli a laissé place à des situations imprévisibles, sans explication claire des origines des conflits soudains. Les interactions entre les participants ont été influencées par l'omniprésence de l'animatrice et du producteur, allant à l'encontre des normes de séparation entre le personnel de production et les candidats. Cette ingérence pourrait bien être à l'origine des tensions croissantes au sein de l'émission », a-t-il posté.

Du reste, cet effet dramatique vise à tenir les spectateurs en haleine. Les réalisateurs ont atteint leur but. La mise en scène leur a permis de divertir plus de 43 000 personnes, composées majoritairement de jeunes entre 16 et 30 ans. Il faut tout de même voir l'émission sous un autre angle. L'histoire d'amour arrangée de Baie de Sakalava promeut le secteur touristique en illustrant, de temps à autre, la beauté ainsi que la biodiversité de la région septentrionale de la Grande-Ile.