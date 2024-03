Madagascar: Complexe halieutique de Farafangana - Une capacité de stockage de 4 tonnes de produits halieutiques

La commune urbaine de Farafangana dispose actuellement d'un complexe de pêche qui a été mis en place dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Swiofish, financé par la Banque mondiale.

Ce complexe de pêche installé à Fenoarivo Atsimo, commune de Farafangana dans la région Atsimo Atsinanana, comporte notamment cinq congélateurs, une machine à glace et deux chambres froides. « Il dispose d'une capacité de stockage atteignant près de 4 tonnes de produits halieutiques. L'objectif de l'installation d'une telle infrastructure consiste à mieux conserver les produits de pêche, qui sont, reconnaît-on, facilement périssables afin de maintenir leur qualité tout en améliorant les revenus des pêcheurs. En effet, les produits halieutiques qui abondent sur le marché pourraient être vendus à un prix dérisoire quand ils ne trouvent pas de preneur », a évoqué Noniarilala Miarizo, directeur régional du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue dans la région Atsimo Atsinanana.

Réduire les pertes post-captures. Il est à noter que la coopérative Miray regroupant 154 pêcheurs se charge de la gestion de ce complexe qui est opérationnel depuis le début de cette année et qui fonctionne via un système solaire. « Elle assure entre autres, la collecte des produits halieutiques provenant des pêcheurs membres ou bien d'autres pêcheurs travaillant dans sa circonscription en vue de les conserver dans les chambres froides. Cette coopérative revend ensuite ces produits de pêche à un prix plus élevé tout en maintenant leur qualité. Ce qui permettra de réduire considérablement les pertes post-captures », a-t-il ajouté. Une délégation, conduite par le Directeur général de la Pêche et de l'Aquaculture, s'est rendue dernièrement à Farafangana pour discuter avec les membres de la coopérative de l'amélioration du mode de gestion de cette infrastructure de pêche en vue de sa pérennisation.

Exportés à Dubaï. Par ailleurs, « la coopérative Miray peut vendre des glaces à raison de 1 000 Ar le kilo au profit des autres pêcheurs qui commercialisent leurs captures sur le marché local », d'après toujours les explications de ce directeur régional du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue. Et lui d'enchaîner que la région Atsimo Atsinanana regorge de nombreuses ressources halieutiques dont, entre autres, des langoustes, des poissons et des civelles grâce à l'existence de nombreuses rivières et fleuves. « Ses produits de la pêche sont en grande partie exportés à Dubaï, Maurice et La Réunion. D'autres opérateurs les collectent pour approvisionner d'autres régions telles que la capitale, Fianarantsoa et Taolagnaro », a fait savoir le directeur Noniarilala Miarizo.