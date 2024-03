Madagascar: Crise climatique - La vie de 45 millions d'enfants menacée, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme

Alors qu'une vague de chaleur prolongée sévit dans plusieurs pays d'Afrique orientale et australe, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) tire la sonnette d'alarme sur la situation désastreuse des communautés vulnérables qui subissent de plein fouet les conséquences du changement climatique. « 45 millions d'enfants traversent des crises multiples et souvent superposées, intensifiées par le changement climatique, notamment des épidémies de choléra, la malnutrition, la sècheresse et les inondations » , rapporte cet organisme onusien.

A Madagascar, les pluies limitées dans le Grand Sud devraient inverser les modestes progrès réalisés en 2023 et plonger cette région vulnérable dans une nouvelle crise humanitaire. Plus de 262 000 enfants de moins de 5 ans sont déjà gravement malnutris dans la région. Le phénomène El Nino 2023-24, l'un des plus forts jamais enregistrés, aggrave des conditions déjà difficiles. El Nino a intensifié les schémas climatiques régionaux, provoquant des conditions sèches et des précipitations erratiques, affectant par la suite la production agricole et aggravant les maladies épidémiques.