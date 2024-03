Madagascar: Antsampanana et Vohitrambato - Nouvelles infrastructures scolaires et d'adduction d'eau remises par Ambatovy

Des bâtiments scolaires flambants neufs et des blocs sanitaires pour l'une et des infrastructures d'adduction d'eau pour l'autre. Les communautés d'Ambodimanga, dans la commune d'Antsapanana, district de Brickaville, d'une part, et de Vohitrambato, dans le district de Toamasina II, d'autre part, ont bénéficié de nouvelles infrastructures dont la construction a été financée par la compagnie minière Ambatovy, dans le cadre des activités à caractère social de la compagnie dans ses zones d'intervention.

C'est ainsi que l'école communautaire d'Ambodimanga Antsapanana a bénéficié de deux bâtiments dont le premier, d'une superficie de 105m² est composé de deux salles de classe, et le second, moins étendu, est consacré à l'administration et à la direction de l'école. S'y ajoute un bloc sanitaire aux normes pour garantir et améliorer les conditions d'hygiène dans l'école. Il s'agit d'infrastructure dont la construction répond au besoin exprimé par la communauté locale. De son côté, la compagnie minière Ambatovy apporte son soutien dans les efforts visant à promouvoir l'éducation pour tous, et entend rester un partenaire stratégique de ses communautés hôtes, en dépit des difficultés actuelles. L'inauguration de ces nouvelles infrastructures scolaires et sanitaires s'est tenue le 15 mars 2024.

Accès durable. Pour sa part, le village de Vohitrambato peut dorénavant avoir accès à l'eau potable après l'installation d'infrastructures d'adduction d'eau potable par système gravitaire, dont la réception technique a déjà eu lieu en décembre 2023. Environ 550 personnes issues de 148 ménages bénéficient de cette nouvelle installation, fruit d'une initiative s'inscrivant dans les efforts continus de la compagnie minière donatrice, pour garantir un accès durable à l'eau potable aux communautés locales.

Il faut savoir que l'accès à l'eau potable, essentiel pour les communautés rurales, lesquelles sont généralement non connectées aux réseaux de distribution d'eau, est précieux pour les ménages ruraux. Il contribue à la réduction des maladies d'origine hydrique chez les enfants et facilite le quotidien de ces ménages ruraux, notamment les femmes et les filles auxquelles sont assignées généralement les corvées d'eau.