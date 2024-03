Madagascar: Orange MPPTour 250 - Grandiose !

Fitia et Miarana Robinson ont remporté l'Orange MPPTour 250, ce week-end à Andraharo. Du côté des hommes, Stéphane Rajaonson et Landry Rabezafy sont sur la plus haute marche du podium.

Intouchables. Les soeurs Fitia-Miarana Robinson ont affirmé leur suprématie à l'Orange MPPTour 250 de padel, remportant brillamment le titre chez les dames. Cette compétition prestigieuse s'est déroulée ce week-end à l'Urban Futsal Andraharo, offrant un spectacle électrisant aux spectateurs présents. Dans une finale captivante, les soeurs Robinson se sont imposées en deux sets nets, sur un score de 6/1, 6/2, face à Prisca Razafimamonjy et Jenny Hanitriniala, représentant le club Atema. Malgré leur position relativement nouvelle dans le circuit, Prisca et Jenny se sont hissées en deuxième place, mais ont dû s'incliner face à la domination des Robinson.

Du côté des hommes, la finale opposant Stéphane Rajaonson-Landry Rabezafy à Marin Fontaine-Nante Radilofe a également été palpitante, offrant un spectacle de haut niveau aux supporters d'Andraharo. Stéphane et Landry ont finalement remporté le titre au bout de 3 sets (6/2, 3/6, 6/4), dans un match serré. Malgré la résistance de Marin et Nante, Stéphane et Landry ont su garder leur avantage pour décrocher la victoire. En parallèle, la petite finale entre Ah-Waye Gary-Jafetra Rakotovao et Miary Zo Rakotondramboa-Toavina Ratsimandresy a également été disputée, mais ce sont finalement Miary Zo et Toavina qui ont triomphé en deux sets (4/2, 5/3). Les équipes victorieuses ont été récompensées avec des prix significatifs, avec 800 000 Ar pour les vainqueurs et 200 000 Ar pour les finalistes.

Classement provisoire. Ces résultats ont également eu un impact sur le classement Race 2024 du circuit Orange MPPTour qui déterminera qui sont les 16 meilleures joueuses et les 16 meilleurs joueurs qui participeront à l'Orange MPPT Master à la fin de l'année. Chez les dames, Fitia Robinson domine le classement avec 400 points, suivie de près par sa soeur Miarana Robinson avec 380 points, tandis que Miora Raoilison termine troisième avec 215 points. Du côté des hommes, Landry Rabezafy occupe la première place avec 320 points, suivi de Miary Zo et Stéphane Rajaonson ex-aequo avec 250 points chacun. Ces performances ont propulsé certains athlètes au-delà de la barre symbolique des 1000 points dans le classement global, avec les soeurs Robinson totalisant 1130 points chez les dames et Stéphane atteignant les 1000 points du côté des hommes.