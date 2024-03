Congo-Kinshasa: Production du cuivre - La RDC propulsée à la deuxième place mondiale

Le pays devient officiellement le second grand producteur de l'or gris dans le monde. Sa production est passée à 2,84 millions de tonnes de cuivre en 2023, alors que celle du Pérou se situe à 2,76 millions de tonnes.

La République démocratique du Congo (RDC) vient officiellement de supplanter le Pérou en arrachant péniblement la deuxième place mondiale du plus grand producteur de cuivre. Depuis plusieurs années, le Pérou s'est maintenu à cette place, devançant la RDC qui clôturait le prestigieux top 3. A la tête, il y a toujours le Chili, qui confirme sa domination mondiale depuis plus de cinq ans. En 2023, il a produit plus de 5,36 millions de tonnes de cuivre. A la deuxième place, il y a désormais la RDC, avec 2,84 millions de tonnes. Enfin, le Pérou a signalé, à travers son ministère des Mines et de l'Énergie, une production de 2,76 millions de tonnes.

Dans le cadre de la nouvelle configuration du top 3, les avis sont partagés et même contradictoires. En effet, pour certains observateurs éclairés, la RDC aurait bénéficié d'investissements lourds dans le secteur minier au cours des dernières années. La perspective d'une troisième place se dessinait déjà d'ici à 2026-2027 (Cabinet Wood Mackenzie, rapport 30 mai 2022).

« La RDC possède aujourd'hui des mines à haute teneur en minerai, plus importantes que celles du Chili et du Pérou », a indiqué le cabinet. A l'époque, on pensait que la RDC, avec une production inférieure au Pérou, avait réussi la meilleure progression en glissement annuel. Kinshasa avait enregistré une hausse de 31 % à 2,36 millions de tonnes de cuivre. Mais, en terme de production, le Pérou restait en tête avec 2,8 millions de tonnes.

%

Les experts projetaient déjà ce renversement au regard des nouveaux projets en RDC. Effectivement, plusieurs mines sont entrées en production ces dernières années, dont le fameux projet Kamoa-Kakula considéré comme la future deuxième plus grande mine de cuivre au monde. Mais, d'autres avis ont refusé de voir en cette deuxième place mondiale le résultat d'une performance congolaise. Pour eux, le Pérou a enregistré des sérieux problèmes à plusieurs niveaux : bureaucratie et troubles politiques.

Cette situation a conduit à une diminution des investissements miniers, permettant à la RDC de ravir la deuxième place. Toutefois, le géant du cuivre d'Amérique latine garde une certaine avance pour les exportations, avec 2,95 millions de tonnes. Ce paradoxe avec la production établie à 2,76 millions de tonnes s'explique par la vente des stocks accumulés au fil des années.