Ile Maurice: Perspectives et propositions de secteurs clés

En prévision de la prochaine présentation du Budget 2024- 2025, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a organisé une série de rencontres la semaine dernière à Port-Louis. L'objectif était de réunir les principaux acteurs de l'industrie afin de façonner l'avenir économique du pays.

Les représentants de l'Association des assureurs de Maurice figuraient parmi les intervenants, mettant en avant le rôle crucial du secteur de l'assurance dans le tissu socio-économique de l'île. Vasish Ramkhalawon, secrétaire général de l'association, a abordé trois domaines principaux : le système de retraite, l'assurance maladie et l'assurance automobile. Insistant sur la nécessité d'un retour sur investissement optimal pour la population, il a plaidé en faveur d'une révision du système de retraite afin de garantir une pension adéquate et une planification financière solide.

De surcroît, il a souligné l'urgence de pérenniser le secteur de l'assurance, notamment dans le domaine médical, tout en promettant un soutien total aux assurés et à la société dans son ensemble. Enfin, il a mis en évidence l'importance d'un système d'assurance robuste face à des défis tels que les récentes inondations.

La participation de Business Mauritius, représentée par son président, Anil Currimjee, a également marqué ces consultations. Les discussions ont gravité autour de la nécessité de créer une main-d'oeuvre compétitive et productive pour stimuler la croissance économique. Anil Currimjee a souligné l'importance de programmes visant à accroître la productivité des employés, ainsi que l'impératif d'une connectivité portuaire, aérienne et numérique renforcée pour consolider les liens de l'île avec d'autres pays. Il a plaidé en faveur de l'intégration de technologies, telles que l'intelligence artificielle, pour améliorer les services et l'environnement de travail. Les défis liés au changement climatique, à la durabilité et à la résilience ont également été abordés.

De même, les représentants du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), de l'Association de l'externalisation et des télécommunications de Maurice et de l'Association de l'industrie des technologies de l'information de Maurice), ont exposé les difficultés rencontrées par leur secteur. Ils ont proposé des mesures visant à stimuler la croissance des TIC et de l'externalisation des processus métier, ainsi qu'à répondre aux dernières innovations technologiques.