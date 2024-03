Ile Maurice: Quatre arrestations

Deux frères âgés de 16 et 18 ans et domiciliés à Bramsthan avaient été enlevés, séquestrés et agressés le 14 mars. Douze jours après, la police a arrêté Ramkash Hansraj, 20 ans, Jiggy Sam Sagar Bood-hoo, 22 ans, deux habitants de Caroline, Manav Sookroo, 25 ans, et Keshaw Bheem, 24 ans, deux habitants d'Ernest Florent. Ils ont été placés en détention et positivement identifiés lors d'une parade par les victimes. D'autres arrestations sont prévues. Les deux jeunes avaient été hospitalisés à l'hôpital Dr Bruno Cheong, à Flacq, et avaient pu regagner leur domicile quelques jours après.

Leur mère raconte qu'un problème de voisinage serait à l'origine de ces incidents. «La voiture d'un de nos voisins a été endommagée et il accuse mes fils d'en être les auteurs. Chaque fois qu'il les croise, il leur dit d'admettre qu'ils ont endommagé sa voiture, alors qu'il laisse son véhicule dans la rue. N'importe qui pourrait avoir égratigné son véhicule», relate la mère. Ainsi, le 14 mars, alors que l'aîné des frères se rendait à la boutique vers 15 heures, des individus l'auraient forcé à monter à bord d'une voiture, l'auraient conduit à Bel-Air et enfermé dans les toilettes d'une maison de jeu avant de le tabasser.

Les présumés agresseurs ont ensuite demandé au jeune homme d'appeler son frère. Il a été contraint d'obéir car était sous la menace d'un sabre. La bande est retournée avec leur otage à Bramsthan pour attendre le mineur. Ce dernier a aussi été embarqué et ils se sont tous dirigés dans un champ de canne à Bramsthan où les deux frères ont été agressés. «Aksepté tonn rey loto la», disaient les suspects. «Aster pa nou ki pou bat twa, enn lot pou vini aster», auraient dit les gros bras. Un individu cagoulé a alors débarqué et a agressé les frères. L'aîné est parvenu à prendre la fuite pour avertir ses proches. Les amis de l'adolescent sont arrivés et lui ont porté secours. Le collégien traumatisé refuse depuis de se rendre à l'école.