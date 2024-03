Afrique: Sénégal/Bénin - Mané se réjouit de la victoire des Lions, mais relève un manque d'efficacité

Amiens (France), 27 mars (APS) - L'attaquant Sadio Mané s'est réjoui de la victoire des Lions (1-0) en amicale face au Bénin, mardi, au stade La Licorne d'Amiens, non sans relever le manque d'efficacité de l'équipe du Sénégal durant cette rencontre.

"Dans l'ensemble, c'est de bons statistiques même si dans le jeu il y a des choses à rectifier. C'était un match très serré. On ne s'est pas créé beaucoup d'occasions mais la marque des grandes équipes, c'est de gagner et surtout de ne pas encaisser de but. C'est ce qu'on a essayé de faire", a déclaré Sadio Mané à la fin de la rencontre.

Auteur de l'unique but sur un penalty transformé à la 59e mn de jeu, l'attaquant sénégalais reconnaît le manque d'efficacité de l'équipe.

"Sur le plan offensif, j'avoue qu'on doit encore travailler pour marquer plus de buts. On rate beaucoup d'occasions qu'il fallait concrétiser", a-t-il dit.

Décisif lors des rencontres amicales face au Gabon et Bénin, avec deux buts, l'attaquant sénégalais d'Al-Nassr Riyad (Arabie Saoudite) qui a cédé sa place à Amara Diouf à la 86e mn, a estimé que cette jeune pépite formée à Génération Foot peut apporter une satisfaction à l'équine nationale.

"Tout le monde attendait l'entrée en jeu d'Amara Diouf. On aurait souhaité qu'il marque mais c'est dommage pour lui. Il va continuer le travail une fois en club pour revenir encore plus fort. On va l'intégrer car il peut apporter beaucoup de choses à cette équipe du Sénégal. C'est un jeune plein d'avenir", a-t-il conclu.