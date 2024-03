Afrique: Amical - Sénégal vs Benin (1-0) - Les Lions assurent le minimum face aux Guépards

Après son carton face au Gabon (3-0), l'équipe du Sénégal a enchaîné une seconde victoire hier, mardi 26 mars en match amical. Opposés à une à accrocheuse équipe du Bénin, les Lions sont sortis vainqueur sur la petite marque (1-0) avec un but sur penalty de Sadio Mané. Avec un bilan de deux victoires, quatre buts marqués et aucun encaissé, le Sénégal termine en beauté la trêve internationale et se lance idéalement vers les prochaines journées des qualifications à la coupe du monde de juin prochain.

Quatre jours après sa démonstration contre le Gabon (3-0), le Sénégal a enchaîné hier, mardi 26 mars au stade de la Licorne en s'imposant devant le Benin (1-0). Pour cette seconde sortie en Aliou Cissé a encore tourné son effectif par rapport à la première sortie devant les Panthères du Gabon. Après les forfaits enregistrés et autres blessures de Ismaïla Sarr, Pape Guèye, Arouna Sanganté, Abdoulaye Niakhaté, le sélectionneur en a profité pour remettre en selle ses cadres comme Sadio Mané, Gana Guèye, la paire défensive Kalidou Koulibaly et Moussa Niakhaté, ses latéraux, Ismail Jacobs et Formose Mendy.

Mais aussi Habib Diarra qui va honorer sa première titularisation au milieu de terrain. Tout comme le gardien Seny Dieng ou encore Boulaye Dia et Habib Diallo sur le front de l'attaque. Les Lions sont entrés avec de bonnes résolutions en monopolisant le ballon. Sans plus. Face au manque de rythme dans l'animation offensive, ce sont les Guépards qui se signalent par les actions les plus dangereuses lorsqu'ils profitent des espaces laissés sur le côté gauche des Lions pour s'offrir les meilleures occasions. Comme sur cette déboulée de Hountodji et un centre qui traverse la défense et qui trouve Mounier. Etrangement seul, l'attaquant va toutefois se louper et rater son tir (22e). Le Sénégal s'expose encore à la 52e minute avec un centre venu de la gauche suivi d'un coup de tête de Mounier qui atterrit sur la main du capitaine Kalidou Koulibaly. L'arbitre siffle le penalty. Sény Dieng sort le grand jeu pour arrêter le tir du Béninois et relancer la partie.

%

En deuxième période, la rencontre change de physionomie. Le Sénégal verrouille sa défense met le pied sur le ballon et donne plus de rythme. Malgré le pressing exercé par l'équipe sénégalaise, les Guépards ont du répondant et s'offrent quelques fulgurances en attaque. Comme sur cette occasion dangereuse au bout de laquelle le gardien Seny Dieng est sauvé par son poteau gauche (54e).

Deux minutes plus tard, les Lions trouveront finalement la faille sur sur un tacle appuyé de Rachid Moumini sur Habib Diallo (56e). L'arbitre siffle logiquement le penalty. Sadio Mané se chargera d'exécuter la sentence (1-0 ; 58e). La vedette sénégalaise ouvre le score et signe son 43e but en sélection.

Un turnover à souhait de Aliou Cissé

Poursuivant son turnover, le coach Aliou Cissé ne tarde pas à effectuer un triple changement avec Mohamed Rassoul Ndiaye, qui fait ses premiers pas en sélection à la place de Nampalys Mendy. Dion Lopy et Nicolas Jackson suppléent respectivement Gana Guèye et Habib Diallo. Le nouveau duo apporte plus d'allant dans l'animation offensive et permet au Sénégal d'assiéger les Guépards et de les confiner dans leur propre zone. D'autres changements interviendront avec les sorties de Boulaye Dia et Moussa Niakhaté pour Ilimane Ndiaye et Cheikhou Kouyaté (78e min). A la 86e, c'est autour de Sadio Mané de passer le témoin pour permettre au jeune Amara Diouf de jouer ses premières minutes avec la sélection A du Sénégal. Les Lions n'iront toutefois pas plus loin.

Malgré une nette domination, ils devraient se contenter de score étriqué de 1 à 0. L'essentiel est fait avec un bilan de quatre buts marqués et aucun but encaissé sur les deux matchs de préparation à Amiens. De quoi donner de la confiance à l'équipe du Sénégal au sortir de l'élimination et la déconvenue de la CAN en Côte d'Ivoire. Comme, il lui permet de bien engager les prochaines échéances notamment les 3e et 4e journée des qualifications à la Coupe du monde 2026 qui opposeront le Sénégal à la RD Congo (3 juin à Dakar) et à la Mauritanie (10 juin à Nouakchott).