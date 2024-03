Sénégal: Saint-Louis/Présidentielle - Mgr André Guèye salue la maturité des Sénégalais et invite à l'unité, la réconciliation et surtout au travail

L'Evêque du Diocèse de Thiès, Monseigneur André Guèye, par ailleurs Administrateur apostolique du Diocèse de Saint-Louis, a appelé hier, mardi 26 mars, les Sénégalais à l'unité et à la réconciliation des cœurs, malgré les divergences. Il a, par ailleurs, salué aussi la maturité du peuple sénégalais qui a voté, dimanche dernier, dans la paix. «Frères et sœurs réunis dans cette belle cathédrale de Saint-Louis, après cette messe chrismale traditionnelle, je voudrais me réjouir avec tout le peuple sénégalais qui vient de passer avec brio, avec succès et surtout beaucoup de maturité l'épreuve de l'élection présidentielle. Nous devons tous en être fiers car nous sommes un grand peuple. Et c'est en définitive le peuple et sa victoire que nous célébrons. C'est le peuple le vrai vainqueur à travers son choix responsable et consciencieux», a dit Monseigneur André Guèye.

Au terme ainsi du scrutin de l'élection présidentielle, l'Administrateur du Diocèse de Saint-Louis a invité tous les Sénégalais au travail, afin de développer et bâtir ensemble ce pays qu'est le Sénégal. L'Évêque n'a pas manqué également de féliciter le nouveau président de la République, en l'occurrence Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa victoire, tout en formulant des prières à son endroit. «Nous le félicitons et surtout nous l'assurons de nos prières, en tant que nouveau chef d'État dans quelques jours. À présent, nous prions pour lui afin qu'il soit à la hauteur des espérances placées en lui, avec l'aide du Tout Puissant. Que Dieu le garde dans la paix et lui accorde la sagesse de gouverner notre peuple dans la paix, la justice, la concorde et la fraternité», a-t-il conclu dans ses propos.