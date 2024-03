Togo: Des centaines de patients soulagés, sentiment de devoir accompli !

Fidèle à sa ligne directrice, celle d'offrir des soins médicaux chirurgicaux gratuits aux populations souffrant de diverses pathologies, l'ONG AIMES-AFRIQUE, dont le Professeur honoraire Dr Serge Michel KODOM, en est le président fondateur, était en mission foraine du 18 au 24 mars 2024, Atakpamé, Chef-lieu de la préfecture de l'Ogou. Au cours de cette grande mission, il a été question de consultations et de soins à des milliers de malades venus des 4 communes de cette préfecture.

Faite en deux phases, cette mission de l'ONG AIMES-AFRIQUE, a vu dans un premier temps s'effectuer des consultations spécialisées du 18 au 21 mars dans 8 localités, à savoir Akparé (25 km d'Atakpamé), Kélékpé (29 km), Homagan (80 km), Ountivou (75 km), Madjamakou (50 km), Glei, (27 km), Agbonou (2km) et Bocco (15 km). Des localités où il avait été recensé par les équipes médicales de cette ONG, des cas nécessitant des interventions chirurgicales et la distribution de produits pharmaceutiques.

La mobilisation était au rendez-vous...

En effet, pour cette grande mission de soins chirurgicaux, partie avec un objectif de 2500 patients, l'équipe médicale a été amenée à aller au-delà, effectuant pour l'occasion, 2596 consultations spécialisées, soit 103%. Un dépassement qui a enthousiasmé le Stomatologue, membre de AIMES-AFRIQUE, Dr Jules KPAKPO. « Nous sommes contents de la mobilisation des populations pour bénéficier de cette mission médico chirurgicale organisée par AIMES AFRIQUE en partenariat avec le ministère de la santé et sous le patronage du Président de la République son excellence Faure Gnassingbé. Nous avons consulté dans les spécialités comme la chirurgie générale, la stomatologie, ORL et génécologie », a-t-il souligné.

%

Il s'agit d'une mobilisation qui dénote de ce que l'ONG AIMES-AFRIQUE, dont la dernière mission dans cette partie de la région des plateaux (Est) remontait à plus de 5 ans, était attendue en sauveur. En témoigne cette affirmation d'un des patients : « Avant, je vaquais librement à mes occupations. Aujourd'hui, je ne travaille plus. Je vis de la charité. Je veux recommencer par travailler et prendre ma vie en main. J'ai beaucoup souffert de cette maladie. Mais avec AIMES-AFRIQUE, j'ai retrouvé de l'espoir ».

... et le soulagement aussi

Comme c'est déjà à leurs habitudes, les spécialistes de l'ONG ont retenu sur la liste des 2596 consultations spécialisées réalisées, 361 patients, alors que l'objectif de départ était 250, pour la phase chirurgicale, 2ème phase de cette opération. Dans le détail, informe-t-on, 241 patients ont eu droit à une chirurgie générale et à la gynécologie, alors que 44 patients ont subi des soins d'ophtalmologie et 76 patients la stomatologie. Entre autres maux pris en charge, il y a le Hernie, l'Hydrocèle, Lipome, Kyste, Fibrome, Prolapsus utérin, Cataracte, Ptérygion...

Pour cette mission, les responsables de l'ONG AIMES-AFRIQUE ont travaillé sous l'admiration du préfet de l'Ogou et d'un Représentant de l'OMS qui ont fait le déplacement du Centre hospitalier régional (CHR) d'Atakpamé, qui prêtait son cadre, pour apporter leur soutien et encouragement.

Un soutien qui en valait la peine vu, vu l'engagement des chirurgiens de AIMES-AFRIQUE, des délégations des représentations de AIMES AFRIQUE Mali et Côte d'Ivoire, et des médecins de cet hôpital, pour donner du sourire aux patients. « Je suis très contente. J'ai l'impression de recommencer une nouvelle vie. Mes remerciements à AIMES AFRIQUE et à tous les médecins », a témoigné, sourire sur le visage, Da Essi libérée du fibrome.

Avait également pris part à cette mission, aux côtés des praticiens précités, un groupe d'étudiants de l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève (Suisse). Diego Fernandez-Shaw Morales, un de ce, a d'ailleurs fait savoir que « c'est un honneur de vraiment pouvoir voir les activités de AIMES-AFRIQUE de si près. Cette mission chirurgicale a donné beaucoup d'espoir aux gens. On espère pouvoir collaborer avec AIMES- AFRIQUE dans le futur ».

A l'heure du bilan, le sentiment du devoir accompli ...

La mission achevée, l'heure est au bilan. Et à cette phase post opération, et au vu des résultats, on ne peut que voir se dégager un sentiment du devoir accompli et de réussite. Et ce n'est pas le Président Fondateur de AIMES-AFRIQUE, Prof Honoraire Serge Michel KODOM, qui a supervisé les différentes activités de bout en bout qui s'inscrirait en faux. « La mission Ogou 2024 a été un succès parce que, nous étions partis avec des projections que nous avons eu à faire notamment en termes de consultations pour la première phase avec un objectif de 2500 patients fixés, nous avons pu prendre en charge 2596 patients, soit pratiquement un taux de réalisation de 103%.

Pour la phase chirurgicale, sur le terrain, nous avons été quand même surpris par des patients qui sont venus, qui avaient vraiment des pathologies, certes curables, mais cela fait 7 ou 8 ans que nous n'étions plus venus dans la préfecture et nous avons rencontré des cas assez graves. Pour un objectif initial de 250, nous avons, pour les trois spécialités confondues, à savoir l'ophtalmologie, stomatologie et la chirurgie viscérale couplée avec la gynécologie, recensé 361 patients, soit un taux de 150%. C'est-à-dire que nous avons dû rallonger environ 100 patients de façon exceptionnelle », a-t-il indiqué.

Aussi, a-t-il poursuivi, « c'est ici lieu de remercier les premiers responsables de l'hôpital (CHR Atakpamé) qui ont vraiment facilité cette collaboration, remercier le personnel local, sans oublier le personnel d'appui. Ces agents qui ont travaillé, qui sont dans l'ombre, qui nettoient le sol, le bloc, qui se démènent pour que le travail soit bien fait. C'est vraiment un témoignage de gratitude que j'adresse à leurs endroits. Nous avons aussi bénéficié de la visite des délégations étrangères de AIMES AFRIQUE. Elles sont venues de la Côte d'Ivoire, du Mali, et sans oublier les étudiants qui sont venus de la Suisse, qui sont à l'Institut des hautes études internationales et de développement de Genève, qu'on appelle habituellement « Graduate Institute », qui sont venus pour apprécier le travail que AIMES AFRIQUE fait sur le terrain ».

Il a profité de l'occasion pour attirer l'attention des responsables de formations sanitaires formés au cours de cette mission, sur le suivi qui devra être fait de ces opérations afin d'éviter toute infection de plaies.

Pour information, cette nouvelle mission concluante de l'ONG AIMES-AFRIQUE, était placée sous le haut patronage du Chef de l'Etat, Faure GNASSINGBE.

T228