Afrique: FIFA Series 2024 (Algérie-Afrique du Sud 3-3) - Déclarations

ALGER — Déclarations recueillies par l'APS à l'issue du match Algérie-Afrique du Sud (3-3, mi-temps 1-2), disputé mardi soir, au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger), comptant pour la deuxième et dernière journée du Tournoi FIFA Series-2024 :

- Vladimir Petkovic (sélectionneur/ Algérie) : " Je suis très content de la manière dont le stage s'est terminé. On a eu des blessés mais l'équipe a montré qu'elle est prête à faire de belles choses. En tant que staff on se met à disposition des joueurs même dans les périodes où on n'est pas en stage avec l'équipe. Durant ce stage, nous avons commis des erreurs que nous ne pourrons pas commettre en juin. On doit faire une analyse sur ce stage qui est bénéfique pour moi. On va faire le bilan et bien évidemment chercher à voir d'autres joueurs à l'avenir pour solidifier notre équipe.

Nous avons a encaissé certes cinq buts en deux matchs, mais la plupart ont été marqués sur des erreurs défensives et des erreurs de concentration. Il faut être conscient de cela et corriger pendant le match et après.

L'Afrique du sud est une équipe remarquable avec un collectif bien rodé. Je pense qu'on tirera des renseignements de cette belle rencontre.

Je savais dès le début qu'on avait un potentiel offensif très intéressant. Le travail que nous avons cherché de faire c'est de donner l'équilibre à l'équipe. Sur l'aspect défensif, il faudra encore travailler, tout le monde doit être concerné. Le plus important pour nous c'est notre façon de jouer sur le terrain, je ne regarde pas trop l'adversaire. Certes on doit bien connaître l'adversaire, mais ce n'est pas ça qui va changer notre vision sur le football.

J'ai un large choix, dommage que je n'ai pas eu l'occasion de donner à tout le monde une chance de jouer. Ce sera difficile de choisir 23 joueurs pour le mois de juin (à l'occasion des deux matchs face à la Guinée et l'Ouganda pour le compte des qualifications du Mondial 2026, NDLR), tellement il y a beaucoup de bons joueurs. Concernant Guitane et Belloumi, je sais qu'ils n'ont pas joué, j'ai fait des choix. Tous les joueurs doivent se donner à fond dans leurs clubs et ils doivent comprendre au même temps qu'ils peuvent jouer en sélection dans des postes qui ne sont pas forcément les siens. Tout le monde a voulu montrer qu'ils méritaient leurs places.

Amoura est sorti sur blessure, il a reçu un gros coup, j'espère qu'il n'a rien de grave. Pour ce qui est de Benzia, il a réalisé un match fantastique et il a été récompensé par ce magnifique but, il s'en rappellera surement pendant longtemps. Il a beaucoup alterné avec Brahimi sur le terrain et je ne m'attendais pas à ce niveau des deux joueurs.

Enfin, les deux gardiens ont montré de belles choses et un bon niveau durant ce stage. Nous allons analyser ça prochainement pour faire le meilleur choix."

- Hugo Broos (sélectionneur/ Afrique du Sud) : "Nous avons assisté à un très beau match avec beaucoup de buts. Je suis très content de mon équipe, notamment sur le plan offensif, nous avons pu créer beaucoup de problèmes à l'équipe d'Algérie. La sélection algérienne a fourni un grand match ce soir. C'est une équipe forte avec beaucoup de qualités. Si cette équipe a joué de la même façon à la dernière CAN-2023 (reportée à 2024) en Côte d'Ivoire, elle aurait évitée l'élimination au premier tour. Nous avons abordé ce tournoi amoindris par l'absence de cinq éléments pour diverses blessures, j'ai pu voir à l'oeuvre de nouveaux joueurs, je n'ai pas de souci pour l'avenir de cette équipe, je pense qu'on sera encore plus forts.

Nous avons fait beaucoup de progrès en un an, ce qui nous a permis d'ailleurs de terminer troisièmes à la dernière CAN. Maintenant, le prochain objectif est de se qualifier à la prochaine Coupe du monde 2026. Concernant mon avenir, je tiens à préciser qu'il n y a aucun contact avec la fédération tunisienne. Si je crois les médias tunisiens, je suis un candidat. Mon contrat avec la SAFA (Fédération sud-africaine, NDLR) expire en 2026, si je quitte l'Afrique du Sud, c'est à la fédération de décider, pour moi ce n'est que des rumeurs. Enfin, le tournoi FIFA Series-2024 a été une belle opportunité de pouvoir jouer deux matchs de haut niveau, ça été un bon test pour nous."

- Yacine Benzia (attaquant/ Algérie) : "HamdouAllah, grâce à Dieu j'ai pu marquer ce soir. Le plus important est qu'on a pu revenir dans le match, nous sommes en train d'apprendre avec le nouveau coach, c'était un bon test face à une belle équipe sud-africaine qui a fait une belle CAN. J'espère qu'on va monter en puissance lors des prochains matchs. Je tiens à remercier nos supporters pour leur soutien, ma famille, et tous ceux qui nous ont poussé ce soir. On va encore travailler pour rendre fier et heureux le peuple algérien."

- Mohamed Amine Madani (défenseur/ Algérie) : "Je suis très content de ma première sélection. J'ai donné le meilleur de moi-même, j'estime que j'ai bien accompli ma mission sur le terrain grâce à Dieu. Nous avons affronté une belle équipe sud-africaine qui joue bien au football, en faisant sortir la balle par derrière. Nous avons appliqué les consignes du coach, je pense que nous avons maitrisé l'adversaire. Le match était très disputé de part et d'autre avec beaucoup d'enseignements à tirer."

