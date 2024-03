Afrique: Une cérémonie en hommage aux bénévoles de la CAN 2024

En Côte d'Ivoire, plus d'un mois après la fin de la Coupe d'Afrique des nations, les autorités ont organisé une cérémonie pour remercier les bénévoles et les volontaires qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Il s'agissait pour la plupart des jeunes de capitaliser sur cette expérience.

Ils ont revêtu les T-shirts verts qui permettaient de les identifier dans les stades et les villages de la CAN en Côte d'Ivoire. Parmi eux, Rachelle. Cette étudiante de 23 ans a été mobilisée pour sensibiliser sur des questions de société : « Ce qui m'a marqué, c'était la sensibilisation au niveau de la maltraitance et de la discrimination. En tout cas, ça m'a vraiment marquée parce que c'était un bon sujet », rapporte la jeune femme.

Isaac, 26 ans, étudiant en informatique, s'occupait pour sa part notamment de l'accueil des joueurs au stade. Cette expérience, dit-il, lui a donné de nouvelles aptitudes : « Bien avant la CAN, j'avais du mal à travailler en groupe, mais là, depuis que j'ai eu l'expérience de la CAN, ça ne me pose pas de problème. J'arrive à travailler maintenant avec la pression, ça m'a vraiment formé », assure-t-il.

Favoriser leur insertion professionnelle

En tout, 20 000 bénévoles et 10 000 volontaires ont été recrutés pour aider à l'organisation de la CAN 2024. Ils devraient désormais intégrer un programme du gouvernement afin de faciliter leur insertion professionnelle.

« Tous ces bénévoles et volontaires seront mis à la disposition des collectivités territoriales, notamment les régions et les mairies. Ils seront mis à la disposition des partenaires techniques et financiers. L'une des réformes sur la politique d'insertion cette année, c'est de faire en sorte que les bénévoles et les volontaires soient dorénavant priorisés dans tous les politiques d'insertion dans notre pays », indique Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la jeunesse. Ce programme devrait être lancé dans les jours à venir.