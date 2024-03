Algérie: Laghouat - Ouverture du 10ème festival culturel international du chant spirituel 'Samaâ Soufi'

LAGHOUAT — La 10ème édition du festival international du chant spirituel "Samaâ Soufi", a été ouverte, mardi en soirée au théâtre régional Belkacem-Fantazi de Laghouat, en hommage à titre posthume au Cheikh Sidi Ahmed Ben El-Horma Yahyaoui et El-Kadiri (1924-2024).

Placée cette année sous le signe "Chant Soufi, mélodies de la résistance et de la révolution", cette édition coïncide avec la célébration du 70è anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution 1954-2024, dont la cérémonie d'ouverture a été amorcée par des morceaux d'Inchad exécutés par des troupes participantes, locales, nationales et internationales.

Cette édition sera animée, en fonction d'un programme établi portant animation des soirées au niveau de la ville de Laghouat et autres activités de proximité réparties à travers les régions de Hassi-R'mel, Ain Madhi et dans la wilaya déléguée d'Aflou, ont indiqué les organisateurs.

Une conférence sur le soufisme est prévue au niveau du centre de recherches en sciences islamiques et civilisations de Laghouat qui sera animée par un aréopage de personnalités de culte et de lettres issues de différentes institutions universitaires du pays et de l'étranger.

Approché par l'APS, le commissaire du festival, Tarek Medjeled, a souligné que l'aura qu'a connue la 9ème version du festival, initiée en hommage à titre posthume le défunt cheikh "Abi El-Abbès Ahmed Tidjani", cette 10ème édition est dédiée au Cheikh Sidi Ahmed Ben El-Horma El-Yahyaoui El-Kaderi (1924-2024), en reconnaissance à ses efforts à la promotion de l'art de Samâa soufi en Algérie.

Cette édition, dont la Palestine est l'invité d'honneur, traduisant la position inébranlable de la solidarité de l'Algérie avec la cause palestinienne, est organisée sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, et la supervision du wali de Laghouat, ont indiqué les organisateurs.