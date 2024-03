Gambie: Harmonisation du Système d'Identité National (NIS) - Le Ministère de la Santé signe un protocole d'accord avec le Ministère de l'Intérieur

Le Ministère de la Santé a signé un protocole d'accord avec le Ministère de l'Intérieur lors d'une cérémonie tenue le vendredi 22 mars 2024 dans la salle de conférence du Ministère de la Fonction Publique, des Réformes Administratives, de la Coordination et de l'Exécution des Projets à Banjul.

L'objectif du protocole d'accord est l'harmonisation et l'intégration du Système d'Identité Nationale (NIS), géré par le Département de l'Immigration, et le système d'Enregistrement Electronique de l'Etat Civil (eCRVS), géré par le Registre des Naissances et des Décès.

Il s'agit de mettre en place un cadre permettant d'unifier la production et le partage du Numéro d'Identité National (NIN) entre les deux systèmes, et ce, en vue d'éviter la duplication des NIN et de fournir une base de données authentique permettant une utilisation et une mise à jour régulière par les parties.

Il permettra également de délivrer correctement les cartes d'identité nationales, les passeports, les permis de séjour et les permis de conduire, de limiter l'acquisition sans scrupules de ces documents et de fournir un cadre permettant aux parties la promotion et le renforcement de la coopération dans le cadre de l'harmonisation et de l'intégration du Système d'Identité Nationale, du Système d'Enregistrement Electronique de l'Etat Civil et du Système de Statistiques de l'Etat Civil.

%

Le système d'Enregistrement Electronique de l'Etat Civil (eCRVS) exige du Ministère de l'Intérieur (MoI) que soient fournies les données sur les cartes d'identité qui ont été délivrées avec les variables suivantes : NIN, prénom, nom, date de naissance et code QR de l'acte de naissance, et ce, en vue de permettre au Système d'Identification National l'authentification des actes de naissance présentés par les demandeurs de cartes d'identité.

Le ministère fournira initialement au Ministère de la Santé, dans un Fichier de Valeurs Séparées par des Virgules (CSV), des données sur les cartes d'identité qui ont été délivrées avec les variables suivantes: Numéro d'Identité National (NIN), nom de famille, prénom et date de naissance. Cela permettra au Ministère de la Santé de réduire les NIN dans le système d'Enregistrement Electronique de l'Etat Civil (eCRVS), c'est-à-dire de nettoyer le système de l'eCRVS des NIN en double.

Le Ministère de la Communication et de l'Economie Numérique (MOCDE) supervisera le développement et la maintenance de l'infrastructure nécessaire en matière de Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), notamment en facilitant l'intégration, en établissant et en maintenant des normes et des mesures de sécurité solides pour assurer la confidentialité et l'intégrité du système.

Le directeur de cabinet du Département de la Politique Stratégique et de la Prestation de Services (DSPD), Mr Aliue Loum, a accueilli les fonctionnaires à cette occasion, tandis que la cérémonie de signature s'est déroulée en présence des fonctionnaires du Département de l'Immigration de la Gambie (GID), du MoPS, du Ministère de la Santé, du Ministère de la Communication et de l'Economie Numérique (MOCDE) et du GICTA.

Le Président Barrow sollicite un renforcement du partenariat dans la lutte contre le cancer