Congo-Brazzaville: Gastronomie - Le chef cuisinier Thianslly Arlych Madzou Moukassa honoré

Médaillé d'or au concours mondial de la gastronomie de Saint-Pétersbourg, en Russie, Thianslly Arlych Madzou Moukassa est bénéficiaire d'un projet conjoint Congo-Banque mondiale (BM). Le chef cuisinier a présenté, le 26 mars à Brazzaville, ses nombreux trophées et son projet professionnel à la ministre en charge du Plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, qui est aussi gouverneure du portefeuille de la BM.

Avant de se lancer dans le métier de la cuisine, le jeune champion Thianslly Arlych Madzou Moukassa a bénéficié d'une formation dans le cadre du Projet de développement des compétences pour l'employabilité (PDCE), financé à hauteur de 25 millions de dollars (16 milliards de FCFA) par la BM. Tout comme les milliers de personnes formées aux divers métiers par le PDCE à Brazzaville et Pointe-Noire, il a reçu un accompagnement dans l'art culinaire et une somme de cinq cent mille francs CFA.

Thianslly Arlych Madzou Moukassa représente le Congo à travers le monde deux ans après le programme du PDCE. Outre la médaille d'or au championnat du monde de Saint-Pétersbourg, il est également médaillé d'or au Festival panafricain de la gastronomie organisé au Bénin et détenteur des trophées de main d'or et de Boch of gold. Il est aujourd'hui présenté par les autorités comme le modèle de réussite du projet d'auto-emploi des jeunes en collaboration avec le groupe de la BM.

Le jeune chef ambitionne de lancer sa propre entreprise et de participer à la formation d'autres jeunes. « Je suis venu remercier la ministre pour les efforts consentis pour ma formation(...). Au concours de Saint-Pétersbourg, j'étais d'abord parti pour appendre et présenter les plats congolais. J'ai préparé le poisson salé et le poulet à la mouambe. J'ai travaillé la spécificité locale, ce qui m'a permis de remporter la médaille d'or », a-t- il expliqué.

Thianslly Arlych Madzou Moukassa projette d'ouvrir un premier restaurant gastronomique au Congo, où seront proposés des plats et boissons made in Congo.