Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 Mars 2024

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye vainqueur avec 54,28% des voix

La Commission nationale de recensement des votes (Cnrv), présidée par le président de la Cour d'appel de Dakar a livré les premiers résultats officiels provisoires de l'élection présidentielle du 24 mars 2024.Les résultats provisoires publiés par la Commission nationale de recensement des votes acte la victoire de Bassirou Diomaye Faye dès le premier tour avec 2 434 751 voix, soit 54,28%.Il est suivi par l'ancien Premier ministre Amadou Bâ qui recueille 1 605 086 soit 35,79%. Le troisième à l'élection est le candidat du PUR, Aliou Mamadou Dia qui totalise 125 690, soit 2,80%. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall réalise un score très faible de 69 760 voix, soit 1,56%. Les résultats officiels définitifs seront proclamés dans les prochains jours par le Conseil constitutionnel. (Source : adakar.com)

Niger : Coopération militaire - Les États-Unis promettent de revenir avec un autre projet d'accords

Le général Mohamed Toumba, Ministre d'État de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et de l'Administration du Territoire du Niger, s'est entretenu ce mercredi 27 Mars 2024 avec l'ambassadrice des États-Unis au Niger, Kathleen Fitzgibbon. Au cours de cette rencontre, plusieurs sujets relatifs à la coopération bilatérale entre les deux pays ont été abordés, selon une publication sur la page Facebook du ministère nigérien de l'intérieur. L'ambassadrice américaine a notamment exprimé que les États-Unis prennent acte de la décision du Cnsp de dénoncer les accords militaires les liant au Niger. Kathleen Fitzgibbon a également assuré que les États-Unis reviendront avec un projet pour discuter avec le Niger des modalités de désengagement des troupes américaines du territoire nigérien. Par ailleurs, elle a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir le Niger à travers l'Usaid, notamment en accompagnant les projets de développement dans le pays. (Source : aniamey.com)

%

Mali : Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec Assimi Goïta

Au cours d'un entretien téléphonique, le président Assimi Goïta a résolument condamné l'attentat au Crocus City Hall. Outre ses profondes condoléances, M. Goïta a exprimé sa particulière gratitude pour les livraisons gratuites de céréales, d'engrais et de combustibles russes au Mali, précise le Kremlin dans un communiqué. Les deux chefs d'État ont également examiné les mesures visant à renforcer les liens bilatéraux dans différents domaines dont l'énergie, l'extraction minière et l'agriculture. Ils se sont entendus pour coopérer davantage dans la lutte contre le terrorisme. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Mobilisation générale et mise en garde - Le gouvernement décide d'une prorogation de 12 mois

Le Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a présidé, ce mercredi, l'hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le Ministre d'Etat, Porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel OUEDRAOGO, des dossiers ont été examinés et d'importantes décisions prises pour la bonne marche de la Transition. Au titre du ministère de la Défense et des Anciens combattants, le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la mobilisation générale et de la mise en garde pour une période de 12 mois. Selon le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général Kassoum COULIBALY, la prorogation de la mesure de mobilisation générale et de la mise en garde qui arrive à terme le 18 avril prochain, vise à consolider les acquis de la lutte contre le terrorisme. (Source : aouaga.com)

Togo : Réforme constitutionnelle éclair – « un coup de force » selon l'opposition

Le Togo s'est doté d'un nouveau régime politique, parlementaire et non plus présidentiel, une réforme éclair critiquée par une partie de l'opposition qui y voit une manœuvre du président Faure Gnassingbé pour se maintenir au pouvoir. Les députés de ce petit pays d'Afrique de l'ouest de 8,8 millions d'habitants, coincé entre le Bénin et le Ghana, ont adopté lundi soir une nouvelle Constitution donnant désormais le pouvoir au Parlement d'élire le président de la République. Cette réforme, dont on ignore à ce stade quand elle entrera en vigueur, intervient à moins d'un mois des élections législatives et régionales prévues le 20 avril. (Source : alome.com)

Bénin : Nouveau code électoral - Le président du Fonac, Jean-Baptiste Élias critique vivement

Jean-Baptiste Élias, président du le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la Corruption, a récemment accordé une interview à Krystal News pour exprimer son désaccord avec le nouveau code électoral promulgué par le président béninois. Il a qualifié ce code de "code de l'exclusion" et a pointé du doigt plusieurs aspects qu'il estime problématiques.( Source :acotonou.com)

Guinée Bissau : Le fils d'un ex-Président africain dealer tombe aux Etats-Unis

Malam Bacai Sanha Jr, fils de l'ancien président de la Guinée Bissau a été condamné à plus de six ans de prison aux Etats-Unis pour son implication dans un trafic international d'héroïne. Selon Douglas Williams, agent spécial responsable du bureau local du FBI à Houston (Texas), le fils de l'ancien président de la Guinée-Bissau n'était pas un trafiquant de drogue international ordinaire. « Il est le fils de l'ancien président de la Guinée-Bissau et trafiquait de la drogue pour une raison bien précise: financer un coup d'Etat ». « Cet homme de 52 ans organisait un trafic d'héroïne et son importation d'Europe vers les Etats-Unis afin de financer un coup d'Etat en Guinée-Bissau visant à l'installer à la présidence de ce petit pays d'Afrique occidentale », rapporte le ministère américain de la Justice dans un communiqué. (Source : alibreville.com)

Gabon : Noureddin Bongo Valentin confronté à de nouvelles accusations

Actuellement en détention au Gabon pour diverses accusations, Noureddin Bongo Valentin, est accusé de kidnapping et de torture, par Gaël Koumba Ayouné, également connu sous le nom de "Le général des mapanes", a t-on appris de Gabon Review. L'individu en question aurait déjà porté plainte contre le fils de l'ex chef d'Etat du Gabon, à Paris, l'accusant d'avoir orchestré son enlèvement juste avant les élections générales du 26 août 2023.L'activiste, anciennement un soutien d'Ali Bongo, a déclaré que Noureddin Bongo Valentin était le commanditaire de son enlèvement, survenu la veille des élections du 23 août 2023.Dans un bref live sur ses réseaux sociaux, Gaël Koumba Ayouné a souligné l'importance de la responsabilité individuelle, affirmant que chaque personne doit répondre de ses actes. Il a également mis en avant le fait que les avocats de Noureddin Bongo Valentin revendiquent sa nationalité française, espérant ainsi que la justice française pourra permettre que justice soit rendue dans cette affaire. (Source : alibreville.com)

RCA : Un an de prison avec sursis pour un dirigeant de l'opposition

Une figure de l'opposition en Centrafrique, Crépin Mboli Goumba, a été condamnée mercredi à un an de prison avec sursis pour diffamation et outrage à magistrats, dans un pays où toute voix dissonante est réprimée par le pouvoir du président Faustin Archange Touadéra. Cet avocat, coordinateur de la principale plateforme de l'opposition, le Bloc Républicain pour la Défense de la Constitution (Brdc), avait publiquement accusé certains magistrats de complaisance à l'égard de prévenus voire d'être corrompus, et reproché à « la justice de ne plus être rendue au nom du peuple ». Le tribunal d'instance de Bangui l'a condamné mercredi à un an de prison avec sursis et 80 millions de francs Cfa (près de 122.000 euros) de dommages répartis entre quatre juges qu'il était accusé d'avoir « diffamés » et « outragés », selon une journaliste de l'Afp présente à l'audience.( Source : abangui.com)

Cote d'Ivoire : Sécurisation des plages en Pâques - Les sauveteurs lancent « l'opération hippocampe »

L'Unité spéciale des sauveteurs aquatiques (Ussa) conduite par le maître-nageur Kocora Michel s'active pour la sécurisation des plages à travers son activité dénommée « opération hippocampe ». Près de 300 sauveteurs s'apprêtent à se déployer sur les plages d'Abidjan, de Grand-Bassam, d'Assinie-Mafia et de Jacqueville, afin d'éviter les noyades sur les plages.« Il faut dire que depuis 2004, après des études menées sur le cas des noyades durant les festivités de Pâques, l'Ussa, notre structure de sauvetage, a décidé de sécuriser nos plages afin de permettre aux Ivoiriens de fêter sereinement en bordure des eaux », a expliqué le responsable de l'Ussa, Kocora Michel alias « Pingouin ». L'Unité de sauvetage dit rester en attente des réponses des Ong et des structures étatiques contactées.