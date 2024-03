Madagascar: Surf - Joe Kennedy termine à la 19ème place

Madagascar a été représenté par Joe Kennedy, lors des deux récents tournois qui se sont déroulés en Afrique du Sud. Il n'a pas démérité en terminant à la 19ème place sur 42.

Le seul surfeur professionnel malgache Joe Kennedy a fait honneur à Madagascar lors des deux récents tournois : Cape Town Surf Pro et SA Open of Surfing en Afrique du Sud. Malgré une compétition relevée, Joe a réussi à se hisser à la 19e place sur les 42 participants, marquant ainsi un nouveau jalon pour le surf malgache sur la scène internationale. « C'est mon meilleur résultat à ce jour ! J'ai atteint les quarts de finale et j'ai terminé 13ème. Les classements finaux pour la région Afrique ont été publiés. Je suis 19ème en Afrique (sur 42). Je suis heureux que Madagascar soit représenté pour la première fois dans le classement professionnel du surf africain », exprime Joe Kennedy avec satisfaction.

Il a également souligné le niveau élevé de compétition et l'opportunité qu'il a eu de s'entraîner avec des surfeurs de haut niveau. « C'était une bonne compétition avec des surfeurs vraiment talentueux ! Beaucoup d'entre eux sont sponsorisés et travaillent avec des coachs experts depuis l'âge de 10 ans - le niveau de surf est donc vraiment élevé. Ces deux dernières semaines, j'ai pu m'entraîner avec un des groupes (dont les surfeurs classés 1er et 2ème) et leur coach Quentin Jones, et j'ai constaté une énorme amélioration en peu de temps », a-t-il ajouté.

Joe a également observé le faible nombre de filles participant à la compétition, soulignant le potentiel inexploité chez les jeunes surfeuses malgaches : « J'ai également pu entrer en contact avec les dirigeants de la WSL Afrique, de la Fédération sud-africaine de surf et l'un des vice-présidents de la Confédération africaine de surf de l'ISA et constater le soutien qu'ils apportent à leurs athlètes pour faire avancer le sport et représenter leurs régions ». Cependant, le surfeur malgache a également exprimé sa frustration face au manque de soutien et de transparence de la part de la Fédération Malgache de Surf. Malgré ces défis, Kennedy reste déterminé à poursuivre son parcours professionnel et à représenter dignement Madagascar sur la scène mondiale du surf.