Madagascar: Droits sexuels et reproductifs - Nette amélioration chez les femmes handicapées

Des progrès ont été enregistrés suite à la promotion du droit à la santé sexuelle et reproductive des femmes en situation de handicap menée par l'AFHAM. Le nombre des utilisatrices des méthodes contraceptives a connu une augmentation.

Les femmes et les filles en situation de handicap sont toujours confrontées à un grand manque d'information à propos de la santé sexuelle et reproductive. C'est dans cette optique que l'Association des femmes handicapées de Madagascar (AFHAM) en partenariat avec l'ONG CARE a mis en place le projet « notre corps, notre choix » pour la promotion du droit à la santé sexuelle et reproductive des femmes handicapées. Fela Razafinjato, la présidente de cette association, a dressé un bilan positif de ce projet financé par l'AFD mis en oeuvre depuis novembre 2022 et qui s'achève ce mois de mars. « L'accès des femmes en situation de handicap aux services de santé sexuelle et reproductive peut parfois s'avérer difficile mais des progrès ont été enregistrés grâce à ce projet. Le nombre des femmes qui viennent auprès des centres de santé a connu une augmentation d'une trentaine à une quarantaine par mois dans les zones d'interventions de ce projet qui sont l'Amoron'i Mania et l'Alaotra Mangoro », se félicite-t-elle. Ce résultat a été obtenu grâce à l'engagement des professionnels de santé à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap pour qu'elles ne se sentent pas lésées. « Les utilisatrices des méthodes contraceptives ont connu une hausse surtout après la formation des professionnels de santé en langue des signes. Nous pouvons communiquer plus clairement et elles n'ont plus de difficulté à exprimer leurs besoins », témoigne le Dr Herizo Rajaobary, directeur régional de la santé publique (DRSP) de l'Alaotra Mangoro.

Obstacles

Les droits sexuels et reproductifs comprennent les droits à l'autonomie et à l'autodétermination, c'est-à-dire de prendre des décisions libres et éclairées concernant son corps, sa sexualité, sa santé, ses relations intimes, d'avoir des enfants, et ce, sans discrimination, stigma ni violence. En effet, en plus d'être touchées par le chômage et l'exclusion sociale, les femmes en situation de handicap subissent aussi de la discrimination, de la violence conjugale et des agressions sexuelles. Par ailleurs, l'expérience de la parentalité est un enjeu particulier pour bon nombre d'entre elles. Celles qui désirent avoir un enfant sont confrontées à des préjugés dès le début de la grossesse. Certaines ayant vécu la maternité rapportent que souvent, la stigmatisation et les préjugés du personnel de santé influencent leur expérience d'accouchement.