Angola: Le port de Lobito peut traiter environ deux millions de tonnes de marchandises

Lobito — Le mouvement des marchandises au port de Lobito pourrait, cette année, approcher les deux millions de tonnes, a déclaré mercredi le ministre des Transports Ricardo D'Abreu.

Le gouvernant, qui intervenait lors de la cérémonie d'inauguration du terminal polyvalent (cargo général et conteneurisé) en faveur du consortium Africa Global Logistics, a fait référence aux chiffres atteints en 2023, où un résultat net de plus de 29 milliards de kwanzas a été obtenu avec une charge transportée approchant à plus d'un million de tonnes.

"Les chiffres que nous venons de systématiser sont prometteurs et nous laissent croire que les efforts mis en oeuvre et les modèles de gestion poursuivis sont la bonne voie pour progresser et dynamiser l'activité portuaire nationale", a-t-il déclaré.

Le ministre préconise que le port doive avoir une gestion professionnelle et rigide, guidée par les meilleures pratiques internationales, afin qu'elle soit capable de se présenter comme l'une des meilleures d'Afrique australe.

"Nous avons assumé le contrat de concession du terminal avec un accord logistique multimodal de référence en Afrique, dont les activités se développent dans les domaines de la gestion logistique, de l'agence maritime et des concessions ferroviaires", a-t-il déclaré.

Ricardo D'Abreu a rappelé qu'AGL est présente dans 49 pays, opère dans 21 concessions portuaires, dont dix-sept terminaux Ro Ro, deux terminaux de produits forestiers, deux concessions ferroviaires et sur la liaison entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso.

Le terminal polyvalent a une superficie totale de 241 millions 540 mille 94 mètres carrés et un poste d'amarrage de 1 199 mètres.

Il a une profondeur de 14,7 mètres et une capacité de 600 mille tonnes de marchandises diverses et de 250 mille conteneurs de 20 pieds/an.