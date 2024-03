Angola: L'Angola et l'ONU abordent la paix et la sécurité dans les Grands Lacs

Luanda — Les aspects liés à la paix et à la sécurité dans la région des Grands Lacs, notamment l'instabilité politique à l'Est de la RDC, ont dominé mercredi, à Luanda, la rencontre entre le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Huang Xia.

Selon un communiqué parvenu à l'ANGOP, au cours de la réunion, les deux entités ont également discuté du conflit au Soudan et au Soudan du Sud, de la Feuille de route de Luanda pour la paix et de la Déclaration de Nairobi, outre la récente réunion ministérielle tripartite, qui a réuni les dirigeants de haut niveau de Luanda, ainsi que les délégations de la RDC et du Rwanda.

Ils ont également parlé des rencontres tenues, à différents jours, entre le Chef de l'État angolais, João Lourenço, et ses homologues de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame, qui ont eu lieu dans la capitale angolaise.

Les deux interlocuteurs ont encore analysé en détail tous les efforts diplomatiques déployés, par le Président angolais, en sa qualité de champion de l'Union africaine (UA) pour la paix et la réconciliation en Afrique.

L'évaluation faite de la situation dans la région des Grands Lacs, notamment en ce qui concerne le conflit politique RDC-Rwanda, continue d'être considérée comme très préoccupante, ce qui nécessite une attention particulière et une combinaison incessante d'efforts de la part de tous les acteurs de la scène internationale impliqués dans le conflit, lit-on dans ce document.