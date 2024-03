Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - « Le MMM ne pourra jamais accepter le non-respect de loi »

Le débat sur l'affaire Christine Razanamahasoa risque de traîner. Hier, le parti Malagasy Miara-Miainga de Hajo Andrianainarivelo est monté au créneau par rapport à cette situation.

État barbare

Les mots sont du président du parti Malagasy Miara-Miainga, Hajo Andrianainarivelo, pour qualifier le régime actuel sur ce qu'il considère comme un « acharnement sur la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa ». Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, hier, à Ankerana, l'ancien ministre a indiqué que son parti ne pourra jamais accepter le non-respect de la loi. « On s'acharne sur tous ceux qui osent parler de ce qui ne va pas dans ce pays, même un chef d'institution », a-t-il poursuivi, tout en soulignant que « les dirigeants actuels ont, une fois de plus, piétiné et bafoué l'Etat de droit, ils ne font que mentir ». Et, cela par rapport aux agissements et aux décisions des certains élus de la plateforme IRD sur l'affaire Christine Razanamahasoa. En effet, selon les explications de Hajo Andrianainarivelo, « aucune réunion des membres de cette plateforme ne s'est jamais tenue quand le MMM y faisait encore partie ».

Décisions illégales

« Tout le monde a désormais les yeux rivés sur la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) et sur les décisions qu'elle prendra concernant cette affaire », a enchaîné l'ancien ministre qui a mis en garde la Cour d'Ambohidahy sur ses prochaines décisions. « Il est maintenant temps pour la HCC et les autres institutions de la République de se lever », a martelé Hajo Andrianainarivelo. En tout cas, le MMM suit de près l'évolution de cette affaire. Le parti appelle toutes les forces vives de la Nation à se dresser face au forcing et à la violation de loi perpétrés par ceux à qui le peuple a accordé le pouvoir. En tout cas, un sentiment d'indignation et d'incompréhension a animé les membres du parti MMM présents à Ankerana.Le parti appelle chacune des institutions de la République à être le rempart face à cette situation et afin que la loi soit respectée. Dans ses explications, Hajo Andrianainarivelo a exprimé sa solidarité et son soutien, ainsi que celui de son parti, à Christine Razanamahasoa.

Problèmes sociaux

« Le pays va mal à cause de la mauvaise gouvernance », a ajouté le leader du parti MMM, à son siège à Ankerana. Pour Hajo Andrianainarivelo, la difficulté avec laquelle les Malgaches font face au mauvais temps est une preuve de cette mauvaise gestion. En tout cas, depuis son divorce avec le régime, l'ancien ministre et son parti n'ont pas cessé de soulever les causes du marasme économique et des problèmes sociaux qui malmènent l'ensemble des Malgaches. Le leader du MMM n'a pas oublié d'apporter son encouragement aux familles qui font face à l'inondation. « On sait que Madagascar n'est pas à l'abri des intempéries et des cyclones chaque année, mais les mesures prises par ceux à qui le pouvoir a été confié ne sont pas à la hauteur, car ils sont habitués à la politique d'urgence, ce qui laisse penser que nous nous trouvons dans un pays sans État », a-t-il terminé.