Algérie: Tournoi FIFA Series-2024 - Les hôtes de l'Algérie expriment leur satisfaction

Alger — Les pays ayant participé au Tournoi FIFA Series-2024, organisé en Algérie du 18 au 26 mars: l'Afrique du Sud, la Bolivie, et l'Andorre, ont exprimé leur satisfaction tant sur le plan sportif qu'organisationnel de l'événement, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF), mercredi dans un communiqué.

"Le premier tournoi expérimental FIFA Series organisé par l'Algérie a été couronné d'un franc succès tant sur le plan sportif qu'organisationnel, de l'avis même des représentants de l'instance internationale, présents en Algérie durant ces dix derniers jours", précise la même source.

Les quatre matchs de ce tournoi ont été disputés aux stades Nelson-Mandela de Baraki (Alger) et au 19-mai 1956 d'Annaba.

L'équipe nationale, sous la conduite du nouveau sélectionneur bosnien Vladimir Petkovic, s'est imposée vendredi face à la Bolivie (3-2), avant de faire match nul mardi soir devant l'Afrique du Sud (3-3).

Le président de la Fédération internationale (FIFA), Gianni Infantino n'avait pas caché son admiration quant à l'atmosphère digne d'un match officiel qui a régné au stade Nelson-Man dela lors du duel Algérie-Bolivie.

"Je suis très heureux de voir les supporters profiter de la première édition de cette série dans les cinq pays hôtes", a-t-il écrit sur son compte X (ex-Twitter), accompagnant son texte par une photo du capitaine Yacine Brahimi en train de se prendre en photo avec les fans.

%

Le sélectionneur de la Bolivie, Antônio Carlos Zago a tenu, quant à lui, à remercier l'Algérie pour son accueil.

"On remercie sincèrement l'Algérie. On s'est senti comme chez nous. On a été très bien reçus. L'organisation a été parfaite et on rentre en Bolivie très contents. On espère retourner en Algérie un jour et je souhaite vraiment que l'Algérie se qualifie au prochain Mondial. Félicitations à la FIFA, à la fédération algérienne et au public algérien. Encore une fois merci", a-t-il déclaré à l'issue du match face à Andorre (1-0).

De son côté, " la délégation sud-africaine a tenu à remercier l'Algérie pour son chaleureux accueil et les moyens mis à sa disposition durant son séjour au pays par les membres de la FAF."

"Je suis satisfait du déroulement de ce tournoi. Grâce à ce genre de matchs, les équipes progressent. Nous, on a du mal à organiser des matchs amicaux et pouvoir profiter d'un tel tournoi pour affronter des sélections prestigieuses comme l'Algérie, c'est magnifique", a affirmé le sélectionneur belge de l'Afrique du Sud Hugo Broos.

Enfin, la délégation d'Andorre "s'est réjouie d'avoir séjourné à Annaba", ne manquant pas elle aussi de remercier la FAF "pour l'accueil mais surtout la population locale d'Annaba pour son hospitalité légendaire. La cellule de communication de la fédération andorrane a d'ailleurs réalisé une vidéo sur la ville d'Annaba, qu'elle a postée sur ses comptes sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui a fait un record de vues au passage (+ de 310 K)", conclut la FAF.