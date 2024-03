Madagascar/Comores: FOOTBALL - MATCHS AMICAUX - Les Comores et le Mali en confiance

Parcours impressionnant. Les Comores et le Mali, les deux leaders du groupe de Madagascar aux éliminatoires de la coupe du monde 2026 ont réalisé un parcours sans faute lors de leurs matchs amicaux dans le cadre de la fenêtre Fifa. Les Coelacanthes comoriens ont joué six matchs sans défaite, avec quatre victoires et deux nuls. Lors de leurs derniers matchs amicaux, les Comores ont défait l'Ouganda 4 à 0 le 23 mars, puis se sont séparés sur un score vierge mardi contre l'Angola, chez eux. Les Coelacanthes ont réalisé un doublé d'entrée lors des deux premières journées des éliminatoires au mondial en disposant de la République Centrafricaine 4 à 2, puis du Ghana 1 à 0 en mi-novembre.

En matchs amicaux, ils ont battu le Cap-Vert en mi-octobre (2-1) après le nul un partout contre la Zambie en début septembre. Le Mali n'a, quant à lui, encaissé aucune défaite en quatorze matchs, avec onze victoires et trois nuls. Dernièrement en match amical, les Aigles ont dominé, hier, le Nigeria 2 à 0 à domicile après la victoire de 2 à 0 contre le Mozambique, le 23 mars.

Aux matchs de qualification pour le mondial, le Mali s'est imposé 3 à 1 contre le Tchad puis a été tenu en échec un partout par les Centrafricains. Bien rodé, ce pays a disputé la dernière Can et a été éliminé par la Côte d'Ivoire en quarts (1-2). En huitième, cette nation a défait le Burkina-Faso (2-1). En phase de groupes, le Mali a battu d'entrée l'Afrique du Sud (2-0), puis a été tenu en échec par la Tunisie (1-1) et la Namibie (0-0). Madagascar a pour sa part enregistré deux victoires et deux défaites en quatre matchs. Récemment battu 0 à 2 contre le Rwanda après sa courte victoire face au Burundi (1-0).

Aux qualifications pour la Coupe du Monde, Madagascar s'est plié d'entrée devant le Ghana (0-1) avant la nette victoire contre le Tchad (3-0). Au classement de groupe, les Comores occupent le fauteuil de leader avec 6 points, suivies par le Mali (4 points). Madagascar se trouve à la troisième marche (3 points). Les Barea recevront les Coelacanthes le 3 juin puis les Aigles maliens le 10 juin à Mahamasina.