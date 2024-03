Madagascar: RUGBY À VII - CLAUDIA RASOARIMALALA - « Les Ladies makis étaient fatigués »

Les Ladies Makis de rugby à VII sont bien rentrées au pays après avoir participé à la XIIIe édition des Jeux africains, qui se sont terminés le 23 mars au Ghana. Elles ont remporté la médaille d'argent en s'inclinant lourdement sur le score de 0-29 face aux Ougandaises. Deux joueuses, Claudia Rasoarimalala, la capitaine de l'équipe nationale, et Marie Christine Bodonandrianina, sont unanimes en disant qu'en plus de la supériorité des Ougandaises, la fatigue les a handicapées lors du dernier match, joué comme la finale entre les deux équipes.

Battues par le Ghana au dernier moment lors de leur deuxième match, les Ladies Makis n'avaient plus le droit à l'erreur pour décrocher la médaille d'or aux Jeux africains.

Malheureusement, elles n'ont rien pu faire contre les Ougandaises, qui sont restées invaincues et ont survolé la compétition en l'absence des Sud-africaines.

Claudia Rasoarimalala a exposé sa version des faits, justifiant la défaite de son équipe face aux Ougandaises. « Sans nous décharger de notre défaite, j'ose dire qu'au début de la rencontre, les deux équipes ont joué à armes égales. Après l'ouverture du score par les Ougandaises, nous avons tenté de réagir, mais physiquement, nous étions largement dépassées. Pour la dernière journée, nous avons disputé trois matchs, tandis que les Ougandaises n'en ont joué que deux. »

%

Chaleur suffocante

Et Claudia Rasoarimalala de poursuivre : «Physiquement, elles sont au top, car elles venaient de participer à plusieurs tournois de Sevens Series. Quant à nous, nous manquons de compétition. Au plus haut niveau, les rencontres internationales sont une condition sine qua non pour obtenir de bons résultats. À l'avenir, il faudra travailler dur sur les aspects physiques», a confié la capitaine des Ladies Makis.

Quant à Marie Christine Bodonandrianina, ouvreuse de l'équipe nationale, elle a expliqué que «depuis la Coupe du Monde de 2022, l'Ouganda a apporté quelques modifications à son équipe nationale. Techniquement et physiquement, elles sont au top de leur forme et habituées à jouer dans des conditions de chaleur. De notre côté, nous avons souffert de la chaleur accablante et les trois matchs de la journée ont eu raison de nous sur le plan physique. Mais quoi qu'il en soit, remporter la médaille d'argent est une belle récompense inoubliable ».

Antsoniandro Andrianorosoa, DTN de Malagasy Rugby, a donné une explication rationnelle sur la défaite malgache contre les Ougandaises. «Le physique (la taille) n'est pas une excuse, car c'est notre morphologie. Nous devons le compenser autrement, mais nous avons échoué sur le plan de la puissance. Nous n'avons que deux mois pour nous préparer. À mon avis, ce qui manque aux joueuses malgaches, ainsi qu'aux joueurs, c'est la culture de la préparation. Il faut se préparer tous les jours, sans attendre les regroupements, pour maintenir la forme. Des tournois de rugby à VII doivent être programmés et, si possible, un championnat national de rugby à VII devrait avoir lieu. Cependant, financièrement, cela sera très difficile, faute de spectateurs », confie le DTN.