Algérie: Constantine - Le Festival international de l'Inchad du 1er au 5 avril

Constantine — La dixième édition du Festival culturel international de l'Inchad s'ouvrira lundi prochain (1er avril) au Théâtre régional Mohamed Tahar-Fergani de Constantine avec la participation de mounchidine et troupes de cinq pays, a indiqué mercredi le commissaire du Festival, Samir Louahouah.

La manifestation internationale devant se poursuivre jusqu'au 5 avril réunira en plus d'artistes algériens, des mounchiddine et troupes de la Palestine, la Tunisie, La Syrie, l'Iran et de l'Indonésie, a précisé le même responsable au cours d'une conférence de presse consacrée à l'évènement.

La dixième édition du Festival coïncidant avec le mois de Ramadhan "mettra à l'honneur Ghaza qui sera glorifiée dans les spectacles des participants", a souligné, M. Louahouah, estimant que l'évènement constituera une occasion pour réitérer le soutien à la cause palestinienne.

Placée sous le slogan "Aâdjil Ila El Djinan" (presse toi aux paradis), la 2ème édition du Festival international de l'Inchad se veut ainsi une "opportunité" pour exprimer la solidarité avec le peuple palestinien à travers des soirées de l'Inchad qui leur seront dédiées dans le cadre des spectacles prévues dans le cadre de cette manifestation, a ajouté le même responsable.

La soirée inaugurale qui verra la présentation du spectacle " Bisme Allah Kasadna El Koba", un concert soufi par excellence animé par une troupe tunisienne composée d'une trentaine d'artistes, sera marquée également par une cérémonie durant laquelle un hommage à titre posthume sera rendu aux artistes Chérif Kortbi (Algérie), Hassan El Hafar (Syrie), Smail Djouchar (Turquie) et Said Hafez (Egypte), a fait savoir le même responsable.

Parallèlement, un programme académique et de formation est prévu dans le cadre de ce Festival à travers l'organisation de conférences et ateliers encadrés par des spécialistes et chercheurs dans le domaine de l'Inchad et du soufisme à l'instar du docteur, Liamine Bentoumi de Sétif, le professeur, Malik Merouani de Constantine et le professeur, Djamel El Saka de la Syrie, a ajouté M. Louahouah.

Les conférences et ateliers traiteront de plusieurs thèmes en rapport avec El Inchad, notamment le rythme musical considéré comme la colonne vertébral de l'Inchad, le texte soufi et les concepts de l'écoute et la psalmodie, a indiqué le même responsable.