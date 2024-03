Madagascar: Motocyclisme - 5e manche - Le circuit de Tamatave sera en effervescence, ce week-end

Le week-end du 30 et 31 mars sera marqué par une intense compétition de Moto Cross au circuit de Datsara Village, situé à Tamatave. Le Moto Club de Madagascar (MCM), en partenariat avec le Tamatave Moto Club (TMC) et 100% MOTO, dirigés respectivement par Nicolas Victoire et Paolo Preve, sous l'égide de la Fédération Malgache de Motocyclisme (FMaM), organise le très attendu « Grand Prix 501 2024 ».

Cette compétition, qui s'inscrit comme la cinquième manche du championnat de Madagascar 2024, promet des sensations fortes et une compétition acharnée. Le Grand Prix 501 est une épreuve phare du championnat, où les pilotes s'affronteront sur un circuit de sable parsemé de sauts et d'obstacles. Le tracé exigeant du circuit, caractérisé par des successions de vagues profondes et des virages serrés, offre un défi technique de haut niveau.

La texture sablonneuse et aérée du sol ajoute une dimension supplémentaire à la compétition, nécessitant un niveau confirmé de conduite et une expérience préalable dans le sable. Les concurrents s'affronteront lors de deux manches, et le classement final sera déterminé par le cumul des points obtenus à l'issue de chaque manche et pour chaque catégorie. Les passionnés de Moto Cross peuvent s'attendre à un spectacle captivant et à des performances de haut vol de la part des pilotes chevronnés.