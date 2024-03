Madagascar: Chorale Orimbato Ambatonakanga - Célébrer Pâques dans la langue de Shakespeare

Le concert annuel que la chorale Orimbato donnera, pour célébrer la fête de Pâques, prendra une forme singulière cette année.

La représentation aura lieu le dimanche 31 mars prochain, en après-midi, au Temple FJKM Tranovato Ambatonakanga. Intitulé VIE & PAIX, ce concert de Pâques aura comme fil conducteur le verset biblique selon Jean chapitre 3 verset 16 : " afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle..." Au programme : hymnes et chants, choral sur la manière dont Jésus Christ a sauvé l'humanité de l'emprise de la mort, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.

La représentation verra l'intervention du Comité de l'English Worship Service (EWS) de la FJKM dans sa deuxième période, qui sera donc déployée dans la langue de Shakespeare dans son intégralité. Parmi les compositions anglaises et américaines qui seront entendues, figurent The way that He loves (Elmo Mercer) et To God be the glory (Crosby & Doane) qui relatent la souffrance, la mort, et la résurrection de Jésus Christ. Des oeuvres qui incitent à recevoir le Salut vont compléter cette partie en anglais, telles que In Christ alone (Keith Getty) ou He is the Light... Stella Carol RATEFINANAHARY de l'EWS assurera l'animation pour cette partie.

Mais les titres en malgache, déjà connus ou à découvrir, comme Ny Holatrao (Ndriana Ralambomiadana), Hangina aho (Aimé Raoeliarijaona) ou Tsarovy aho (Fahatokiana Razafimamonjy), entre autres, feront bien partie du répertoire et ce, dès la première partie. Cette partie sera, par ailleurs, agrémentée par la déclamation des poèmes de Nirina Randriamamonjy.

La représentation sera libre de participation. Un petit souvenir sera gracieusement offert à toute l'audience en guise de cadeau de Pâques. Le concert commencera à 15 heures 30.