Madagascar: Internet - Telma propose un nouveau catalogue d'offres

Malgré une hausse attendue à partir d'avril, Madagascar reste encore parmi les pays où le coût d'Internet est l'un des plus bas du continent africain.

Les utilisateurs d'Internet sont d'autant plus avantagés en raison des offres de plus en plus compétitives proposées par les opérateurs.

Meilleure qualité

C'est le cas notamment de Telma qui présente son nouveau catalogue d'offres Internet qui sera en vigueur à partir de ce jour. « Conscients de l'importance croissante de l'Internet dans le quotidien de la population, nous poursuivons notre mission de faire de chaque Malagasy un citoyen du monde numérique », annonce Telma, dans un communiqué. « Nos nouvelles offres Internet mobile sont plus généreuses offrant pour le même prix encore plus de volume, et donnant l'accès à l'Internet global, quels que soient les sites ou applications utilisés ». Telma propose ainsi « le smartphone 4G le moins cher d'Afrique, avec le I FEEL PRIME à 89 000 Ariary TTC seulement. Tous les Malagasy pourront ainsi accéder pleinement à la meilleure qualité Internet du pays* sur le réseau 100% 4G de TELMA ». Une manière, en somme, pour Telma de prendre conscience du fait que l'inclusion numérique à Madagascar dépend d'un Internet démocratisé par des smartphones toujours moins chers.

Diversification

Pour Telma, « Cette démocratisation des offres Internet mobile favorise le développement d'une économie numérique nationale dynamique à travers : la diversification des applications et des services mobiles, stimulant l'innovation dans les domaines tels que les services financiers mobiles et les plateformes d'éducation mobile ; l'accès égal à tous les services en ligne, la large variété de ressources en ligne permettant le développement des compétences numériques chez les utilisateurs de téléphones mobiles et enfin, l'entrepreneuriat permettant aux petites entreprises et aux startups de proposer des services digitaux et de toucher un large public via les applications mobiles ». Telma s'engage, par ailleurs à encourager toutes les initiatives et tous les talents ayant pour ambition de rendre les nouvelles technologies accessibles au plus grand nombre.