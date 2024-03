Maroc: Nezha Hayat annonce le lancement effectif imminent du marché à terme

Marché des capitaux

Le lancement effectif du marché à terme devrait avoir lieu "prochainement" dans le cadre de l'initiative de création de nouveaux marchés initiée par le nouveau Plan stratégique de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), a indiqué la présidente de l'Autorité, Nezha Hayat.

"En termes de création de nouveaux marchés, nous ciblons le lancement effectif du marché à terme prochainement avec la finalisation des dimensions techniques et réglementaires, ainsi que le déploiement d'une série d'actions de sensibilisation et d'accompagnement de l'écosystème", a précisé Mme Hayat dans une interview exclusive à la MAP.

Et d'expliquer que cela devrait offrir de nouvelles opportunités de diversification et de couverture des risques pour les investisseurs, et contribuerait à l'amélioration de la liquidité du marché, composante essentielle de son attractivité.

Mme Hayat a également affirmé l'engagement de l'AMMC à poursuivre l'implémentation des réformes entamées sur les autres segments du marché, notamment celui de la gestion collective de l'épargne, à travers l'accompagnement de l'opérationnalisation de la refonte de la loi sur les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Cette dernière permettra la cotation des OPCVM à travers les Exchange Traded Funds (ETF) ainsi que l'introduction des fonds à règles de fonctionnement allégées afin de répondre aux besoins spécifiques des différentes catégories d'investisseurs, qu'il s'agisse de grand public ou d'investisseurs dits "professionnels", a-t-elle détaillé.

Concernant le dispositif de cotation des OPCI (Organismes de placement collectif immobilier), Mme Hayat a fait savoir qu'il sera également activé dans l'objectif d'élargir la base d'investisseurs et offrir ainsi une plus grande accessibilité et liquidité pour ce segment de marché.

Dans cet objectif, a-t-elle poursuivi, l'AMMC continuera à accompagner les différents intervenants du marché pour étoffer l'offre de produits financiers et stimuler la demande des investisseurs en encourageant le recours aux conseillers en investissement financier ainsi qu'à des canaux de distribution efficients, notamment digitaux.

Ces nouveaux marchés et instruments exigent la mise en place d'un dispositif de supervision adapté à leur complexité et leurs composantes technologiques, a relevé la présidente de l'AMMC, notant que ce dispositif s'appuiera aussi bien sur une approche orientée risques que sur l'utilisation d'outils digitaux.

La mise en oeuvre de ces actions devrait améliorer la contribution du marché des capitaux au financement de l'économie, en mettant à profit son potentiel important de mobilisation de l'épargne et d'orientation de celle-ci vers le financement de l'investissement productif, a-t-elle conclu.

La publication du troisième Plan stratégique de l'AMMC s'inscrit dans un contexte national particulier, caractérisé par le lancement de plusieurs projets structurants pour le Maroc, notamment de grands projets d'infrastructures, pour lesquels des financements innovants à travers le marché des capitaux seront nécessaires, a fait remarquer Nezha Hayat.

Il vise à favoriser l'utilisation des solutions existantes et à en faciliter l'accès pour les divers acteurs économiques, a indiqué la présidente de l'AMMC soulignant qu'il traduit également une forte volonté de déployer de nouvelles solutions innovantes tout en s'inspirant des orientations de développement national.

Dans ce sens, Mme Hayat a fait part de la pleine mobilisation de l'AMMC pour les cinq prochaines années afin de développer un marché financier efficace et accessible.

L'accent sera mis sur l'accompagnement des nouveaux défis liés à l'innovation financière et à la durabilité, le renforcement de l'éducation financière pour favoriser la mobilisation de l'épargne et protéger les investisseurs, ainsi que l'adaptation de l'AMMC pour répondre aux évolutions constantes du marché financier.

Place de la Bourse de Casablanca dans le nouveau Plan stratégique

« Le Plan stratégique de l'AMMC prévoit des mesures visant à améliorer l'attractivité de la Bourse et en faciliter l'accès pour les entreprises et les investisseurs.

En premier lieu, l'AMMC accompagnera les différentes initiatives visant à développer le marché boursier, en particulier la feuille de route que la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Bourse de Casablanca ont lancée récemment avec notre soutien.

Nous contribuerons à la réalisation des objectifs de cette feuille de route, notamment en appuyant les mesures qui y sont prévues en vue de faciliter le financement des entreprises, particulièrement les PME.

L'AMMC accompagnera également l'opérationnalisation des dispositifs de cotation de nouveaux types d'instruments, des titres libellés en devises ou encore ceux émis par les personnes morales étrangères », selon Nezha Hayat.