Maroc: Les Marocains attachés aux traditions, ouverts aux coutumes du pays d'accueil

Ramadan à Istanbul

Avec l'avènement du mois béni de Ramadan, la communauté marocaine établie en Turquie en général et à Istanbul en particulier éprouve de plus en plus le mal du pays et souhaite faire revivre les coutumes et traditions du Ramadan, tout en étant ouverte aux traditions du pays d'accueil.

À la lumière de l'atmosphère unique qui règne dans la ville d'Istanbul pendant le mois sacré, alors que la ville se transforme d'un centre touristique animé en une destination spirituelle paisible, les Marocains s'efforcent de reproduire l'ambiance du Ramadan à laquelle ils sont habitués dans leur pays d'origine.

Quelques jours avant le début de ce mois sacré, plusieurs membres de la communauté marocaine résidant à Istanbul se sont rassemblés sur la célèbre place Taksim, pour participer à la première édition de "l'Exposition ramadanesque des produits marocains et culturels", organisée par l'Association d'amitié maroco-turque.

Plusieurs exposants se sont réunis à cette occasion pour présenter une grande variété de produits marocains authentiques, notamment les célèbres mets et pâtisseries particulièrement prisés durant le Ramadan, ainsi que les habits traditionnels, tels que les caftans et les accessoires.

Cette rencontre ne se limitait pas à présenter uniquement des produits marocains, mais représentait également une opportunité de communication et d'échange culturel entre les membres de la communauté marocaine et le public turc. De nombreux événements et activités culturelles ont été organisés à cet effet, accompagnés d'ateliers pour faire connaître l'art culinaire marocain.

Ce rassemblement a constitué aussi une opportunité pour les Marocains d'Istanbul d'acheter tout ce dont ils avaient besoin pour le mois sacré, ainsi que de nouer des contacts avec les Marocains qui proposent leurs services dans la préparation et la livraison de plats du pays.

Toutefois, si la communauté marocaine reste attachée à ses coutumes du Ramadan, elle n'hésite pas à s'ouvrir sur les traditions du pays d'accueil, d'autant plus que les Turcs ont leurs propres coutumes liées à ce mois béni.

Ainsi, les Marocains sont devenus des clients fidèles des marchés du quartier de Fatih à Istanbul, où les rayons des magasins proposent les meilleurs plats turcs du Ramadan, notamment les friandises "Baklava" et "Goulasch".

Le "pain du Ramadan" ou (Ramazan Pidesi), qui est considéré comme l'une des bases de la table d'Iftar turque, est également une spécialité prisée des ressortissants marocains lors de la rupture du jeûne. Il n'est pas rare de voir des files d'attente devant les boulangeries lorsque le moment de l'Iftar approche pour acheter ce pain frais et chaud.

De nombreux Marocains font part de leur bonheur de vivre l'ambiance du Ramadan à Istanbul, riche de son histoire ancienne et de sa splendeur architecturale, alors que des bouffées de calme et de tranquillité émanent des rives du Bosphore pendant la journée du Ramadan, avant que la ville ne reprenne de plus belle son rythme effréné après l'appel à la prière du Maghrib.